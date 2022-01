A Secretaria de Saúde orienta que a população masculina de Itaguaí busque cuidados médicos o mais cedo possível. - Divulgação

A Secretaria de Saúde orienta que a população masculina de Itaguaí busque cuidados médicos o mais cedo possível.Divulgação

Publicado 20/01/2022 12:52

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí por meio da secretaria de Saúde mantém uma política de atenção integral à saúde do homem, cujo objetivo é garantir acesso às ações e aos serviços de saúde disponíveis nos equipamentos da rede pública municipal.

As estratégias de atuação não se restringem à Campanha do Novembro Azul e ganham força e estímulo por meio do Programa de Saúde do Homem, desenvolvido nas dependências do Centro Municipal de Especialidades (Cemes).

Reestruturado no começo de 2022, o programa conta com acolhimento e acompanhamento de médico especializado em urologia, visando garantir qualidade de vida dos pacientes, sendo muito destes que fazem o uso de sonda vesical de demora (via uretral, cistostomia).

Enfermeiro e coordenador do programa, Deivid Souza revela que, atualmente, o município possui 23 pacientes que participam do programa. Ele explica como é o funcionamento do programa:

— Todos os pacientes que chegam ao programa pela primeira vez têm solicitação de exames, que é o mais importante. Verificamos se ele está com dificuldade em urinar ou alguma urgência urológica. O primeiro exame a ser feito é a ultrassonografia de próstata e o PSA. Depois do resultado é que vamos dar o direcionamento desses pacientes. Se vai realmente precisar manter essa sonda ou se vai entrar para fila de Sisreg para realizar procedimento cirúrgico — ressalta.

Segundo Deivid, o preconceito ainda é um grande obstáculo a ser superado, pois, a maioria dos homens tem receio em procurar as unidades de saúde para cuidar da saúde.

— Muitas das vezes, quando esse paciente chega para a gente aqui, ele já está muito acometido, já que a próstata já está muito aumentada e acaba resultando nessa colocação de sonda. A maioria desses pacientes teve um agravo em relação à próstata, não existindo perspectiva de retirada dessa sonda — completa.

Atendimento precoce

A Secretaria de Saúde orienta que a população masculina de Itaguaí busque cuidados médicos o mais cedo possível. É indicado, por exemplo, o paciente fazer o exame de próstata aos 45 anos. Porém, se existir dois ou três pacientes com histórico familiar de câncer de mama, intestino ou qualquer outro, é aconselhável que se comece a investigar câncer de próstata aos 40 anos.

No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Alguns fatores podem contribuir para o aumento de risco como: idade, histórico familiar, raça, sobrepeso e obesidade.

O programa

O Programa de Saúde do Homem acontece às quartas-feiras, das 8h às 16h, no Cemes, que funciona na Rua Kaisser Abraão, S/N, bairro Monte Serrat. Para ter acesso a mais este serviço especializado da Prefeitura, a porta de entrada é a atenção básica em saúde.