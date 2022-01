Segundo a Prefeitura de Itaguaí esse novo canal de comunicação vai funcionar em conjunto com o 192. - Divulgação

Publicado 28/01/2022 18:47

ITAGUAÍ- O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) contará com um telefone fixo para receber os chamados de urgência e emergência, em Itaguaí. Essa nova linha, cujo número será (21) 3782-3867, entra em funcionamento a partir de 1° de fevereiro. Uma equipe exclusiva será disponibilizada para realizar o trabalho, que vai funcionar 24 horas.

Segundo a Prefeitura de Itaguaí esse novo canal de comunicação vai funcionar em conjunto com o 192, que é a Central de Regulação Médica, responsável pelo gerenciamento e acionamento de todas as equipes de socorro.

- Com a implantação dessa nova linha telefônica, queremos otimizar a resposta entre os chamados da população e as equipes que atenderão as ocorrências - explica o secretário de Saúde, Carlos Zóia.

- As ligações para o 192, geralmente, caem na central de Nova Iguaçu. Esse telefone fixo trará mais facilidade. Certamente, vai reduzir o tempo no atendimento a quem precisa - acrescenta a coordenadora do Samu, Gláucia Ribeiro.