Secretarias de Segurança, Ordem Pública e Assistência Social se reuniram para pensar em estratégias para cidade. - Divulgação

Publicado 25/01/2022 14:33 | Atualizado 25/01/2022 14:37

ITAGUAÍ- Nesta segunda-feira (24) as secretarias de Segurança, Ordem Pública e Assistência Social se reuniram para pensar em estratégias para cidade. A principal pauta foi a necessidade de atuação nos espaços públicos garantindo acesso às políticas públicas para todos os moradores do município.

Além de informar os serviços ofertados pela secretaria de Assistência Social, como os CRAS, CREAS e Unidade de acolhimento para população em situação de rua. O objetivo é trazer informações e orientações, ofertando os serviços socioassistenciais para toda a população, principalmente aos moradores em situação de rua.

“Ao realizarmos a abordagem procuramos identificar no território de Itaguaí, quais são as principais demandas que a população em Situação de rua apresenta. Buscando contribuir com a resolução das suas necessidades prioritárias e ainda preservá-los das situações adversas da dura realidade da vida nas ruas”, explicou a secretária de Assistência Social, Michele Sobral.

A equipe também realiza os encaminhamentos necessários à rede (emergência em

Saúde, Centro de Apoio Psicossocial, órgãos de identificação civil, entre outros), visando, dentre outras coisas, o restabelecimento dos vínculos familiares e comunitários, buscando inclusive, as possibilidades de retorno ao município de origem, quando de desejo dos usuários.