Prefeitura faz reunião para alinhar retorno às aulas | Itaguaí | O Dia

Diretores e professores recebem notebook. - Divulgação

Publicado 26/01/2022 14:02

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí realizou, nesta terça-feira (25), no Teatro Municipal Marilu Moreira, a primeira reunião de 2022 com os dirigentes escolares. O encontro contou com a presença do prefeito Rubem Vieira, que alinhou com os gestores o retorno às aulas, as novas matrículas, a entrega de documentos e o quadro de horários de 2022.

Na ocasião, o prefeito comentou sobre o início da entrega dos notebooks para os professores da rede municipal de ensino. A distribuição de computadores é uma forma de enfrentar um dos maiores desafios da pandemia: o ensino à distância. Ao todo foram entregues 1517 notebook para diretores e professores.

- Compramos equipamentos de última geração. É uma contribuição para ajudar o nosso servidor a desempenhar melhor suas funções em prol dos nossos alunos. O Estado deu um abono para os professores comprarem. Em Itaguaí, nós estamos entregando esse equipamento - enfatiza o prefeito.

O encontro, que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, vereador Gil Torres, também serviu para esclarecer dúvidas sobre como seria feito o processo de sanitização de prevenção à Covid-19 nas unidades escolares.