A entrega dos notebooks será feita de forma escalonada aos professores da rede. Divulgação

Publicado 27/01/2022 10:18

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, segue com a entrega de notebooks para os professores da rede municipal de ensino. A ideia é fornecer aos docentes melhores condições de ensino adaptadas ao modelo semipresencial.

A Secretária de Educação e Cultura, Nilce de Oliveira, pontua que a entrega será feita de forma escalonada e que o corpo de professores sentirá a melhora no desenvolvimento do trabalho.

- Nós estamos entregando, hoje (26/1), os notebooks aos professores DE-4 da nossa rede municipal de ensino. E, na próxima semana, faremos a entrega aos professores DE-1. Todos receberão seus equipamentos para a melhoria do trabalho na interação professor/aluno e para o desenvolvimento da atividade pedagógica - comenta a secretária.



Em um momento difícil para o convívio social, ao trazer novas tecnologias à rede de ensino, a Secretaria de Educação inova. Para a pasta a modernização da escola é um passo importante para fazer da educação de Itaguaí referência no Estado do Rio de Janeiro.

- Fico muito feliz por receber esse equipamento. Será muito útil nas aulas, principalmente por facilitar o ensino em sala devido à educação híbrida escolar - acrescenta Lilian Bonini, professora de geografia do CIEP 497, no bairro do Engenho.