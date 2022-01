Prefeitura de Itaguaí segue com a vacinação infantil contra a Covid-19 para o público de 9, 10 e 11 anos, nesta quinta-feira (20). - Divulgação

Prefeitura de Itaguaí segue com a vacinação infantil contra a Covid-19 para o público de 9, 10 e 11 anos, nesta quinta-feira (20).Divulgação

Publicado 19/01/2022 20:08

Preocupada com a baixa adesão à vacinação infantil nos dois primeiros dias, a Prefeitura de Itaguaí decidiu intensificar a campanha de imunização contra Covid-19 em crianças dos 5 aos 11 anos no município. Nesta quarta-feira (19/01), os pequenos que chegavam à Vigilância em Saúde, no Centro, tiveram uma recepção especial: os personagens da Luna, Cebolinha e Mônica. No primeiro dia de imunização (18/1), o município vacinou 48 crianças, número bem abaixo do esperado. Nesta quarta-feira, o número foi um pouco maior: 110 aplicações.



Nas unidades, os agentes conversam e convocam pais para ajudar a disseminar com amigos e parentes a importância da vacinação. Moradora do Parque Paraíso e mãe do pequeno Diego, de 11 anos, Andreia Gonçalves diz que confia na vacina e na ciência.



– Eu quero que ele tenha saúde, fique sempre bem. A vacina é essencial, as doenças estão vindo com força. Crescemos sabendo que vacinas sempre foram eficazes, tenho consciência. Como eu também tomei, o meu filho tomou – diz.

Ana Paula Mota, moradora de Vila Ibirapitanga e mãe de Gabriel Mota, de 10 anos, engrossa o coro pró-vacina.



– Desde o começo da vacinação, ele estava ansioso. Sempre teve medo de vacina. Perdemos muitas pessoas e amigos próximos. Viemos logo cedo para garantir a vacina. Espero que todas as crianças se vacinem – comenta



Para Cristiane Cachole Santos, moradora do Centro e mãe de Davi, de 10 anos, a proteção vem em primeiro lugar.



– A volta às aulas está perto e, como ele é alérgico, não custa proteger. O índice da doença está aumentando e eu não via a hora de protegê-lo – comemora.



– Todos os meus filhos mais velhos foram vacinados, só faltava ele. Agora, está protegido também com a primeira dose. Que venha a segunda em março! – conclui Denise Araújo, moradora de Brisamar, lembrando que fez questão de levar o filho, Ricardo, de 11 anos, à UBS do bairro.

Posto de Vacinação

Nesta quinta-feira (20), a Prefeitura de Itaguaí segue com a vacinação infantil contra a Covid-19 para o público de 9, 10 e 11 anos, das 8h às 12h. A estratégia de imunização contempla todas as crianças dessa faixa etária, independente de fazerem parte do grupo prioritário.



É preciso levar os seguintes documentos: RG, CPF ou cartão do SUS e o cartão de vacina.

Os locais disponíveis para a vacinação são: ESF Santa Cândida, ESF Teixeira, ESF Odenit Maia e ESF Centro.