O programa busca garantir proteção, atendimento personalizado e humanizado ao acolhido. Banco de Imagens

Publicado 28/01/2022 19:41

ITAGUAÍ- Nesta quarta-feira (26), a coordenadora do Programa Família Acolhedora Rosana Ferreira, esteve no Shopping Center Itaguaí, junto ao síndico Fernando César e o eletricista de manutenção Filipe, para organizar divulgação do Programa. Com objetivo de apresentar o serviço aos frequentadores do local.

O Programa Família Acolhedora é uma medida de proteção prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em que famílias cadastradas acolhem crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O programa busca garantir proteção, atendimento personalizado e humanizado ao acolhido. Para minimizar os danos causados pelo afastamento temporário da família.

- O programa família acolhedora oferece uma alternativa à institucionalização em abrigos para crianças e adolescentes, sendo um serviço previsto na tipificação nacional dos serviços socioassistenciais da política de Assistência social. Nossa expectativa na exposição no shopping é poder divulgar amplamente esse serviço captando famílias interessadas em se cadastrar acolhendo assim, uma história, um sonho, a vida de uma criança em um lar até que os laços familiares sejam fortalecidos para seu retorno à sua família- explica a secretária de Assistência Social, Michele Sobral.