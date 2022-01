O Centro de Oportunidade recebeu 13 profissionais para a triagem. - Divulgação

Publicado 30/01/2022 14:39

A Prefeitura de Itaguaí por meio da secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável em parceria com a empresa Rema Tip Top abriu vagas para as mulheres do município. A busca foi para as áreas de caldeireira, soldadora e técnica de mecânica. Pasta segue como o ano passado com ofertas de emprego e pela primeira vez uma parceria que deu prioridade a mulheres.

Para o secretário de Desenvolvimento Victor Benezath esse é um momento importante e de mérito.

- No momento, temos muitas mulheres qualificadas e se destacando no mercado de trabalho, todas prontas para ocupar as vagas de emprego disponíveis na região. Muitos desses cargos, antes exclusivos para homens, hoje são ocupados com maestria por elas, o que deve ser valorizado e comemorado. Não se trata de um debate sobre gêneros ou conflito entre sexos, mas sim de competência profissional e dedicação no trabalho- explica o secretário.

O Centro de Oportunidade recebeu 13 profissionais para a triagem, a soldadora, esmerilhadora e mecânica de manutenção Patrícia Galli, pontuou a necessidade da indústria dar oportunidades a mulheres.

- A oportunidade que está tendo agora. Nós mulheres somos muito discriminadas. As empresas só procuram por homens no setor de serviço industrial. Eu estou muito contente com esse fato, essa oportunidade e vamos ver se vão me chamar, vai me agradar muito, a gente tá precisando muito- conta a concorrente a vaga.

A pasta desde o início de 2022 efetuou 237 entrevistas no centro de oportunidade, diversas vagas foram preenchidas apenas por moradores de Itaguaí, cerca de 57% das pessoas que passaram pela entrevista foram contratadas, os candidatos e candidatas selecionadas são escolhidas por competência e mérito.