Acordo de cooperação técnica com o Instituto de Segurança Pública (ISP) tem duração de 24 meses. - Foto divulgação: Breno Natal

Publicado 30/01/2022 12:56 | Atualizado 30/01/2022 13:00

A Prefeitura de Itaguaí por meio das secretarias de Segurança Pública, Defesa Civil e Trânsito firmaram um acordo de cooperação técnica com o Instituto de Segurança Pública (ISP), com duração de 24 meses, para a disponibilização de informações relacionadas à segurança em todos os bairros da cidade.

- Esse projeto tem ligação estreita e de repercussão imediata sobre o Projeto Itaguaí Mais Seguro. Todas as incidências de criminalidade serão acompanhadas de perto no menor espaço de tempo. A visão do melhor aproveitamento na distribuição do policiamento, para apoiar não só os transeuntes, mas também o comércio. A ferramenta também é muito importante para manutenção- explica o secretário de Segurança, Gilson Stutz.





A parceria fornecerá todos os dados, estatísticas e índices de criminalidade em estudos feitos pelo ISP a disposição, podendo ser consultados a qualquer momento, a pasta consegue fazer um planejamento com base nas necessidades reais da cidade, trabalhando em cima de dados oficiais fornecidos pelo Instituto. A conclusão da parceria aconteceu no dia 26 de janeiro de 2022.





- A gente vai extrair onde ocorreu um determinado crime, o horário a data, para que a gente possa distribuir o policiamento no terreno de acordo com aquela necessidade. Isso faz com que o nosso trabalho tenha uma maior eficiência. A medida que a gente vai ter um policial local onde a mancha criminal tá sendo observada. A consequência imediata disso é uma melhor resultado no combate à criminalidade e menor gasto, os agentes estarão no lugar, no horário e no dia onde habitualmente acontece a atividade criminosa- finaliza o chefe de gabinete da secretaria, Emílio Benetti.