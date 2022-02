O auto Fiat Toro branca (a saber nada consta) e a nota falsificada de $200,00, ficaram aprendidos para perícia. - Divulgação

Publicado 08/02/2022 22:25

ITAGUAÍ- Nesta terça-feira (8), Policiais Militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) foram acionados por um comerciante após ter notado indícios de falsificação em uma cédula de R$ 200, na Ilha da Madeira.

Após a denúncia os policiais iniciaram as buscas e localizaram, na Estrada José Miranda de Oliveira, altura do número 4, o veículo citado, um FIAT/TORO, com os dois indivíduos, identificados, pelo denunciante, como os autores da compra. Conduzidos à 50ª Delegacia de Polícia Civil, os suspeitos foram autuados, com base no Código Penal brasileiro pelo crime de falsificação de moeda. Um dos acusados já possui anotação criminal pelos delitos de receptação de veículos e falsificação de moedas.

O auto Fiat Toro branca (a saber nada consta) e a nota falsificada de $200,00, ficaram apreendidos para posterior perícia.