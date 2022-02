O evento contará com o suporte de uma ambulância e seguirá os protocolos de segurança sanitária. - Divulgação

O evento contará com o suporte de uma ambulância e seguirá os protocolos de segurança sanitária. Divulgação

Publicado 08/02/2022 15:05 | Atualizado 08/02/2022 15:06

O Programa de Controle à Obesidade, da secretaria Municipal de Saúde realiza, no próximo sábado (12), no bairro Mazomba, a primeira caminhada ecológica. A inciativa conta com o apoio das secretarias de Saúde, Transporte e de Esporte, além da Subsecretaria de Cultura.



A concentração acontece na Praça do Mazombinha, às 8h, momento em que os participantes poderão fazer alongamento. De lá, eles seguirão por um trajeto de 2,5 KM até o sítio do Betinho. Em seguida, retornam para o ponto de início onde será realizada uma aula de Zumba.

— A caminhada ecológica nos ajuda a ingressar no processo de emagrecimento com mais responsabilidade. Quanto mais atividade física, mais perto estaremos de alcançar nossa meta de emagrecimento — assegura a endocrinologista, Cristina Queiroz.

O evento contará com o suporte de uma ambulância e seguirá os protocolos de segurança sanitária.

Ingresso ao programa

Coordenadora do Cemes e uma das idealizadoras do programa, Luciângela Xavier, explica que os interessados em fazer parte desse acompanhamento devem primeiro buscar atendimento clínico nas unidades básicas de saúde.

Na sequência, depois da avaliação, o médico vai elaborar um diagnóstico do paciente para definir se há necessidade de inseri-lo no sistema de regulação. Após esse processo, o paciente será encaminhado ao projeto destinado ao controle de peso. Os encontros acontecem no Centro Municipal de Especialidades (Cemes) às quartas-feiras, às 14h.