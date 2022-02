Em Itaguaí, as ações do Proeis são divididas por oito setores, muitas delas priorizando o acompanhamento da mancha criminal. - Foto: Rui Okada

Em Itaguaí, as ações do Proeis são divididas por oito setores, muitas delas priorizando o acompanhamento da mancha criminal.Foto: Rui Okada

A Prefeitura de Itaguaí mais uma vez investe em segurança pública. Sete novas viaturas do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) reforçam, a partir dessa segunda-feira (07/02), as ações de policiamento ostensivo na cidade.

— Com a chegada das novas viaturas, a cidade ganha muito na área da segurança. Enquanto os deslocamentos se tornam mais céleres e mais seguros, tanto para os policiais militares, que as operam, quanto para a população. Certamente, a prestação desse serviço será muito melhor, com ferramentas mais efetivas — ressalta o secretário de Segurança Pública Defesa Civil e Trânsito, Gilson Stutz de Oliveira.



Os novos carros, modelo Gol ano 2021, foram entregues na sede do Proeis, no Parque Municipal, em substituição aos antigos veículos, modelo Voyage, ano 2019. Para o coordenador do Proeis, Rodrigo Luís Santos, a renovação dessa frota é necessária.



— A prefeitura tem buscado melhorar o atendimento aos munícipes, dando sempre um suporte ao policial que está na ponta da linha. Com carros novos, o patrulhamento fica mais rápido, mais seguro, pois ajuda o policial a prestar um trabalho de pronto emprego assim que é solicitado para determinada ocorrência — assegura.



Proeis em setores

Em Itaguaí, as ações do Proeis são divididas por oito setores, muitas delas priorizando o acompanhamento da mancha criminal. No entanto, os agentes estão presentes em todos os bairros do município em regime de trabalho de 24 horas.



No total, a Prefeitura conta com um efetivo de 44 policiais militares atuando em dois turnos: 22 agentes trabalham durante o dia e 22 no período noturno. As operações diárias ocorrem de forma integradas com as forças de polícia que atuam no município como a 50.ª DP (Itaguaí), o 24.º BPM (Queimados) e o Programa Segurança Presente.



Itaguaí Mais Seguro



O investimento beneficia também o Projeto Itaguaí Mais Seguro, que trabalha com todo o comércio da cidade.



- A viatura da apoio a todo o comerciante, seja de pequeno, médio ou grande comércio. Nosso objetivo é sempre ajudar tanto a população quanto o comerciante- conclui o coordenador do Proeis, Rodrigo Luís Santos.



O Projeto Itaguaí Mais Seguro foi uma solicitação do Presidente da Câmara Municipal e Vereador Gil Torres(PSL) acolhido pelo Chefe do Poder Executivo Rubem Vieira (PODEMOS), que visa, interagir com os empresários e com os comerciantes do Município de Itaguaí, para que ambos estejam conectados diretamente com a Secretaria de Segurança. Secretaria essa responsável pelo projeto do Policiamento do PROEIS na Cidade.



Ambos os poderes vêm tendo o cuidado com a população e com o comércio através do projeto que garante mais segurança.



- O que buscamos é que todos tenham amparo rápido, tático e especial junto ao PROEIS, e assim, essas pessoas que são a base para uma Itaguaí Sustentável, possam ter seus bens materiais e pessoais guardados perante a Lei- explica o chefe do legislativo.



Silvana, proprietária da loja Império do Lustre é uma das comerciantes que receberam o amparo da segurança da cidade após um roubo em sua loja, hoje comemora:



- O projeto é maravilhoso aqui em Itaguaí. O comércio está com uma assistência muito boa, parece que a violência diminuiu bastante. Esse projeto, não só auxiliou como auxilia até hoje. Já precisei do serviço e eles foram bem ágeis. Segurança nota 10- explica a comerciante.