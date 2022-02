Apresentadora ao lado da irmã na praia de Coroa Grande, aonde ia regularmente durante a adolescência. Divulgação

ITAGUAÍ- Xuxa Meneghel e sua filha, Sasha, estiveram na última sexta-feira (4), no município de Itaguaí, no Rio de Janeiro, onde a apresentadora morou durante parte de sua adolescência. A visita foi para a gravação de uma parte do documentário sobre a sua vida.Quando adolescente, a "Rainha dos Baixinhos" morou com a família em uma casa de dois quartos no balneário Coroa Grande. Inclusive, foi lá que Xuxa foi eleita rainha de carnaval do bairro, aos 13 anos.Vira e mexe a apresentadora relembra momentos de sua juventude nas redes sociais. Recentemente, ela resgatou uma foto ao lado da irmã na praia de Coroa Grande, aonde ia regularmente durante a adolescência.O momento foi de pura nostalgia por parte da apresentadora, que visitou a casa de veraneio em que passou boa parte da sua infância e adolescência. Ela foi contando suas experiências no local regada à muita emoção. Bial (jornalista e apresentador da Rede Globo) compartilhou da ocasião com muita sensibilidade, aproveitando o rico material para a produção do documentário sobre a vida de Xuxa, que está sendo preparado pela Globoplay (app da Globo).