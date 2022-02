(esd. p/ Dir.) Prefeito Rubem Vieira, Presidente da OAB de Itaguaí, Joseph Piñeiro e o advogado, Felipe Santa Cruz se reúnem em prol do município. - Divulgação

(esd. p/ Dir.) Prefeito Rubem Vieira, Presidente da OAB de Itaguaí, Joseph Piñeiro e o advogado, Felipe Santa Cruz se reúnem em prol do município. Divulgação

Publicado 11/02/2022 09:21 | Atualizado 11/02/2022 09:37

O presidente da OAB Itaguaí, Joseph Piñeiro foi recebido pelo prefeito da cidade, Rubem Vieira, na quita-feira (10).O encontro teve a participação do ex-presidente da OAB Nacional Dr. Felipe Santa Cruz e teve como objetivo estreitar as relações institucionais entre o judiciário e o executivo.



Durante o encontro, realizado na Prefeitura, Joseph destacou a importância da reunião.

- É importante a OAB Itaguaí estreitar laços com as instituições e poderes públicos, objetivando parcerias e melhorias para o dia a dia da advocacia. Vale ressaltar ser também o dever institucional da OAB, como um dos principais órgãos da sociedade civil, estar integrada e em defesa aos interesses da comunidade- explicou presidente da OAB Itaguaí.



O prefeito de Itaguaí em suas mídias agradeceu e relembrou uma de suas principais falas:



- Ninguém vai a lugar nenhum sozinho, mas com parcerias podemos ir muito longe. Nesta quinta-feira, recebi a visita, do experiente e renomado advogado e ex presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Quando esteve à frente da entidade, em Brasília, sempre se prontificou em ajudar no desenvolvimento da nossa cidade por isso, sou muito grato.



O recém-eleito Presidente da OAB de Itaguaí, o Advogado Joseph Piñeiro esteve presente e aproveitou para apresentar seus projetos para os próximos anos da OAB Itaguaí.



— Conversamos sobre as ações que temos feito e sobre os nossos projetos futuros para Itaguaí, além da importância da advocacia para o progresso na cidade, afinal, sem ela, não há justiça social. Sensato e determinado, Felipe traz mais uma vez sua bagagem de anos de experiência no exercício em prol de Itaguaí. Ele compreende bem e sabe dos anseios do nosso município. Muito obrigado por sua visita- disse o Prefeito de Itaguaí.