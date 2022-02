A mercadoria foi interceptada e apreendida por agentes da Alfândega do Porto de Itaguaí. - Foto: Italo Dornelles

Publicado 10/02/2022 18:15 | Atualizado 10/02/2022 18:31

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí recebeu nesta quinta-feira (10), uma carga de produtos doados pela Receita Federal. A mercadoria foi interceptada e apreendida por agentes da Alfândega do Porto de Itaguaí que, diariamente, intensificam fiscalização para rastrear irregularidades, como, por exemplo, mercadorias não declaradas.

Após os trâmites no Porto, todo o material foi encaminhado à ZL LOG - Centro Logístico Industrial Aduaneiro, que funciona como um Porto Seco em Piranema para procedimentos legais. Nesta manhã, a carga foi liberada e entregue à prefeitura.

— Quero deixar o meu agradecimento ao delegado da Receita Federal de Itaguaí, Élcio Ferretto, que foi o canal de aproximação entre a prefeitura e o órgão. Todo esse material foi apreendido no Porto são originais, mas sem nota fiscal e, por isso, foi apreendido por questões alfandegárias. Ao invés de jogar fora esse material, conseguimos essa parceria para serem usados pela prefeitura nos abrigos, escolas e postos — pontuou o prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, que fez questão de receber pessoalmente a carga no pátio da Prefeitura.

Segundo o prefeito, essa interlocução entre a Receita e a Prefeitura partiu do vice-prefeito Valtinho Almeida há pouco mais de seis meses:

— Nós fazemos política com relacionamento, temos que ser parceiros dos governos Estadual, Federal, independente de bandeiras políticas. Temos feito muitos contatos, várias reuniões — explica o gestor.

O chefe do Executivo Municipal destaca que essa foi apenas a primeira remessa de materiais doados pela Receita ao município. De acordo com ele, há um compromisso firmado para vinda de mais produtos frutos de outras apreensões. Hoje, contudo, foi a primeira etapa.

O delegado de alfândega da Receita Federal no Porto de Itaguaí, Élcio Ferreto da Silva, enfatiza que a doação a órgãos públicos e entidades de assistência é uma das formas de destinação dos bens que vão a perdimento por infração às normas aduaneiras.

— No caso específico da doação para a Prefeitura de Itaguaí, trata-se de mercadorias que iriam a leilão, mas que, em função da necessidade do município, entende-se que servirão à população de forma geral trazendo um retorno direto para a comunidade onde a Alfândega de Itaguaí está inserida. A doação é uma das formas de que a Receita Federal dispõe para dar um retorno de suas ações diretamente à população. Essas mercadorias que agora pertencem ao Município não seriam destruídas. É importante esclarecer que vão para destruição apenas os bens que não podem ser recolocados no mercado, como produtos nocivos à saúde, piratas, falsificados, etc — ressalta.

O material recebido já foi devidamente conferido e entregue ao setor de patrimônio da prefeitura.

— Ficamos muito felizes. Levamos muito a sério as doações. O prefeito vai destinar de forma totalmente correta o material para as secretarias competentes para que possamos dar qualidade de vida à população de Itaguaí É o primeiro caminhão de muitos que ainda vai vir — acrescenta o vice-prefeito, Valtinho Almeida.

Os itens doados

Na lista de material doado, consta: refletores de led; liquidificadores portáteis; canetas; lâmpadas de led; lâmpadas redondas; soquetes para lâmpadas; raquetes esportivas; dominós, garrafas térmicas, dentre outros.