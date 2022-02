Apresentação única no Teatro Municipal de Itaguaí, no próximo sábado (19), a partir das 21h. - Divulgação

Publicado 15/02/2022 23:04 | Atualizado 15/02/2022 23:06

ITAGUAÍ- Hélio de La Peña, integrante do famoso programa de comédia da TV Globo, Casseta & Planeta, ao lado do Jefinho (o ceguinho da Praça é Nossa) e Cristiano Lopes (Impromédia) estarão em apresentação única no Teatro Municipal de Itaguaí, no próximo sábado (19), a partir das 21h.



O Só Rindo produções traz para Itaguaí, um estilo de humor que privilegia o humorista de cara limpa, sem cenários, figurinos ou personagens, o repertório não consiste em piadas conhecidas e encontradas em livros e revistas, e sim de observações do artista do mundo à sua volta, do cotidiano, da atualidade.



A abertura do show será com o humorista Felipe Menezes. No elenco o público contará com 3 humoristas, Hélio de La Peña, que dispensa apresentações, humorista que fez parte do grupo Casseta e Planeta da Rede Globo; temos também o Cristiano Lopes que há 10 anos leva humor de improviso no grupo Impromédia e o Jeffinho Faria, mais conhecido como o Cego da Praça é Nossa do SBT.





Para o diretor do Teatro Marilu Moreira este será um momento único.





- É muito gratificante ver que gradualmente estamos voltando a nossa normalidade, mesmo com as restrições necessárias. E estamos voltando com tudo, venham se divertir com esse Show de Stand Up Comedy dia 19/02 as 21h. Garanta seu ingresso aqui na bilheteria do Teatro. Vem pro Teatro!- convida o diretor, Rafael Paixão



Será obrigatório o uso de máscara e o comprovante de vacinação para na entrada do teatro.