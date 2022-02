Secretarias de Saúde e de Educação estabeleceram algumas medidas que devem ser seguidas pelas escolas como o uso de álcool em gel, máscara e o distanciamento. - Foto: Rui Okada

Secretarias de Saúde e de Educação estabeleceram algumas medidas que devem ser seguidas pelas escolas como o uso de álcool em gel, máscara e o distanciamento. Foto: Rui Okada

Publicado 17/02/2022 20:00 | Atualizado 17/02/2022 20:01

ITAGUAÍ- O ano letivo de 2022 começou, nesta semana com 100% das atividades presenciais e sem a obrigatoriedade de comprovar a vacina contra Covid-19.

Para evitar que os números da pandemia avancem ainda mais, as secretarias de Saúde e de Educação estabeleceram algumas medidas que devem ser seguidas pelas escolas como o uso de álcool em gel, máscara e o distanciamento.

O diretor do Ciep 496 comemora a primeira semana de aula.

-É uma alegria muito grande que o CIEP 496, municipalizado Maestro Francisco Mignone abre as portas para os nossos alunos. Nossa equipe preparou para receber esse momento após dois anos, afastado pela pandemia, voltar de forma 100% presencial a escola adotou todas as medidas de protocolo para trazer a segurança dos nossos alunos e um bom estar de todos que nesta Unidade Escolar- explica, Arthur Oliveira.

Para a aluna do 9º ano, Isabele de Paula esse é um novo momento:

- A volta às aulas após dois anos está sendo algo muito diferente por causa das novas normas, mas está sendo muito bom depois de muito tempo eu reencontrei muitos amigos da minha sala e eu acho que esse ano o ensino aqui vai ser muito melhor- disse a aluna.

- Recebemos hoje para o ano letivo de 2022 a certeza de que nós estamos no caminho certo, que a vacinação tem dado certo e vamos gradualmente retomar o lugar que a educação necessita. Desejo que este ano letivo possa ser comemorado em unidades da rede Municipal de Ensino e que seja de alegria e vida- finalizou, Nilce Ramos, secretária de Educação e Cultura de Itaguaí.