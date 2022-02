Programas culturais ocorrem no município com o objetivo de resgatar o carnaval. - Divulgação

Programas culturais ocorrem no município com o objetivo de resgatar o carnaval.Divulgação

Publicado 17/02/2022 23:32 | Atualizado 17/02/2022 23:33

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí, por meio da Subsecretaria de Cultura realizou, nesta quarta-feira (16/02), a abertura da exposição “Carnaval Itaguaí e suas Raízes”, que ficará disponível à visitação até o dia 16 de março.



O acervo da mostra é composto por fotos, depoimentos e vídeos que relatam a história dos carnavais antigos do município.



- Estamos vivenciando um momento tão difícil devido à pandemia e resgatar um pouco da nossa história e o que faz parte da nossa cultura, que sempre vivenciou o carnaval e mais do que nunca a cultura da atual gestão, que está promovendo a exposição “Itaguaí e suas raízes” aqui no Teatro Municipal. A mostra vai permanecer no decorrer da semana até o carnaval. Nós também iremos ao asilo levando um pouco do que apresentamos aqui para nossos idosos. O que está acontecendo aqui no Teatro é de extrema importância, esse resgate histórico, o resgate da nossa raiz. A cultura é isso é vida!- conta o subsecretário de Cultura, William Cezar.



O evento foi idealizado para relembrar fatos memoráveis da festividade local e contou com a presença de várias apresentações culturais carnavalescas, da Escola Municipal de Dança Itinga e da comissão de frente da Escola de Samba Mocidade do Porto.



Alexandre Bau, apresentou através de um depoimento no palco do teatro sobre o que vivenciou ao longo de seus 58 anos com o carnaval de Itaguaí.



- Eu vivi a melhor parte da história do carnaval de Itaguaí e o que tá acontecendo aqui no Teatro Municipal, hoje, eu vejo de uma grande importância porque pessoas que vieram aqui, pessoas com quase 80 anos que participaram disso tudo quando nós convidamos, eles vieram aqui. Eles não querem que acabe tudo isso, nós fizemos uma história. Estamos aqui para dar força para quem quer brincar o carnaval tenha um espaço digno. Desejo que as pessoas tenham isso que está acontecendo na memória para que depois consigam repetir - explica o Alexandre.









Agenda cultural de fevereiro



•17 DE FEVEREIRO:

“CINE CLUBE DA SEMANA DE ARTE MODERNA” – PRACINHA DA CULTURA

Em memória aos 100 anos da semana de arte moderna, foi realizado na Pracinha da Cultura, às 15h, a exibição de dois conteúdos relacionados à arte e a educação no anfiteatro do equipamento cultural. O primeiro vídeo exibido explicou um pouco sobre o que foi a semana de 1922, enquanto o segundo vídeo se trata de um curta metragem denominado “Dudu e o Lápis Cor de Pele”, voltado para um público infantil, mostrando a realidade da discriminação racial de maneira crítica e da percepção das cores.



• 18 DE FEVEREIRO

“BAILE INFANTIL DE CARNAVAL” – CASA DE CULTURA MARISE MOREIRA DE BRITO

Em comemoração ao aniversário de 16 anos da Casa de Cultura Marise Moreira de Brito e a proximidade do Carnaval de Itaguaí, será realizado na Casa de Cultura, às 16 horas, um bailinho de carnaval com tema “Marchinhas, Contos e Encontros”, para os alunos das oficinas culturais e da comunidade, visando resgatar a cultura popular. Na ocasião, serão realizadas oficinas de máscara e apresentações musicais com marchinhas de carnaval.



• 21 DE FEVEREIRO

“RECITAL DE VERÃO” – ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CHIQUINHA GONZAGA

O Recital de Verão ocorrerá na Escola Municipal de Música Chiquinha Gonzaga, no dia 21/02, com inicio às 18h. Na ocasião, serão realizadas diversas apresentações musicais com os alunos e professores das oficinas de bateria, baixo, teclado, violão, técnica vocal e coral infanto-juvenil que ocorrem no equipamento cultural, visando dar boas-vindas aos alunos recém-matriculados, mostrando o ensino dos alunos mais antigos, promovendo assim o incentivo dos jovens alunos a buscarem por novos caminhos na música.



• 22 DE FEVEREIRO

“BAILE DE CARNAVAL NO LAR DOS IDOSOS EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL” – LAR DOS IDOSOS NO BAIRRO LEANDRO.

Será realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, no dia 220/02, às 16h, no Lar dos Idosos do Bairro Leandro, um bailinho de carnaval, onde ocorrerá apresentação de marchinhas de carnaval, de vídeos contando sobre a história do carnaval de Itaguaí e apresentações de dança da Escola Municipal de Dança Itinga. O evento como objetivo oferecer lazer, diversão e cultura para os idosos.



• 23 DE FEVEREIRO

“BAILE DE CARNAVAL” – PRACINHA DA CULTURA

Na Pracinha da Cultura, às 16h, será realizado um Baile de Carnaval, onde serão efetuadas apresentações da Escola Municipal de Dança Itinga, apresentações musicais de marchinhas de carnaval e a exibição de vídeos sobre o carnaval de Itaguaí, buscando a valorização e o resgate do carnaval, bem como dos blocos de carnavais de rua.