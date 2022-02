Levantamento indica que moradores de 27 casas tiveram perda total. - Foto: Rui Okada

Publicado 22/02/2022 20:31 | Atualizado 22/02/2022 21:28

ITAGUAÍ- As equipes da Prefeitura de Itaguaí seguem prestando auxílio às famílias atingidas por um forte temporal castigou a região de Coroa Grande e Itimirim, na última sexta-feira (18/02). E, naquela ocasião, a Defesa Civil do município agiu prontamente para prestar auxílio aos moradores, tendo o suporte operacional do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal.

Nesta terça-feira (22), a Secretaria Municipal de Assistência Social visitou as famílias afetadas para fazer levantamento das necessidades imediatas. Levantamento indica que moradores de 27 casas tiveram perda total. Os maiores danos foram registrados em quatro ruas de Itimirim: Santa Teresa; Rua Moacir Fortunato; Rua H e Rua Sebastião Brum.

— Conversamos com as lideranças para saber as casas mais afetadas. Agora, estamos indo de casa em casa, atendendo individualmente, para podermos fazer o atendimento necessários, suprindo as suas necessidades das famílias. Na próxima quinta-feira (3) vamos realizar uma ação social para retirar documentação — explica a secretária de Assistência Social, Michele Sobral.

Morador da Rua Moacir Fortunato, André Luiz de Araújo comenta a atuação da prefeitura:

—A gente já sofreu várias enchentes aqui. Muitos moradores perderam tudo e ficaram abandonados semanas e semanas. Desta vez, foi diferente. Até no próprio dia do ocorrido, a prefeitura já estava dando assistência às pessoas que estavam numa situação de desespero — compara Fortunato.

Evento adverso

A Subsecretaria de Defesa Civil também segue na região prestando auxílio a moradores e mapeando toda a região.

— Estamos fazendo a parte de assistência, fazendo um mapeamento desse evento adverso que há tempos não acontecia — comenta o subsecretário de Defesa Civil, Paulo Roberto Escarani.

Ele lembra que, na sexta-feira (19), a Defesa Civil recebeu muitos chamados de Coroa Grande e Itimirim por conta da chuva.

— Houve alguns pontos com falta de luz. Também tivemos alagamento por volta das 19h, devido a um grande índice pluviométrico nessa região. Viemos para cá para atender algumas pessoas. Houve, inclusive, a retirada de acamados com o suporte do Samu, além da atuação da PRF, que, preventivamente, fechou da rodovia que se tornou intrafegável — concluiu.

Por ocasião desse alagamento em Itimirim e Coroa Grande, as equipes das Secretarias de Obras foram deslocadas e iniciariam imediatamente os trabalhos de desobstrução de bueiros e córregos. A Secretaria de Ordem Pública e Limpeza Urbana ainda se faz presente na região promovendo a limpeza das ruas, já que ficaram tomadas de lamas.