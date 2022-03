Veículo foi encontrado na Rua Vanilda Machado Teixeira, no bairro Santana, em Itaguaí. - Divulgação

Veículo foi encontrado na Rua Vanilda Machado Teixeira, no bairro Santana, em Itaguaí.Divulgação

Publicado 07/03/2022 22:40

ITAGUAÍ- O Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) recuperou nesta segunda-feira (7), um caminhão tipo cavalo mecânico. O veículo foi encontrado na Rua Vanilda Machado Teixeira, no bairro Santana, em Itaguaí.

A ação ocorreu por volta das 9h30 quando uma guarnição do PROEIS, ao passar pela Rua Vanilda Machado Teixeira, suspeitou de um cavalo mecânico estacionado. Após consulta, os agentes da polícia constataram que o veículo era produto de furto, na área de Teresópolis. O responsável pelo veículo foi acionado e se deslocou para a delegacia de Itaguaí.

Enquanto aguardava a chegada do proprietário do veículo, a equipe de policiais militares do PROEIS investigou e descobriu que o semirreboque, também foi furtado, encontrado na Rua Ponte Preta, no bairro Vila Ibirapitanga. O semirreboque também foi devidamente recuperado.

O Procedimento foi concluído com sucesso junto a Polícia Civil da 110ª DP, em Teresópolis.