Final de semana passou sem água em diversos bairros de Itaguaí. - Divulgação

Publicado 03/03/2022 22:55 | Atualizado 04/03/2022 01:16

Itaguaí- A meses a população de Itaguaí enfrenta uma escassez hídrica. Nos últimos dias, moradores de diversos bairros relataram a falta de água mesmo nos horários que não há racionamento. Além da população o legislativo da cidade cobra a Cedae melhoria no abastecimento.



O Presidente da Câmara Municipal de Itaguaí, Gil Torres, relata que seu gabinete vem recebendo muitas demandas relacionadas à falta d'água em diversos bairros do município. Os responsáveis pelo abastecimento de água relataram que a empresa vem realizando uma manobra chamada ''Operação Verão''.



A redução na distribuição vem se repetindo todos os finais de semana, deixando muitas regiões da cidade sem água.



A moradora e comerciante Severina de Oliveira, enfrenta a falta de água em sua casa, no bairro de Vila Geny e em seu comércio que fica no bairro de Coroa Grande.



- Há 3 dias eu não tenho água em canto nenhum e eu pago a Cedae. Antes de ontem sai da minha loja de madrugada. Para tomar banho preciso de ajuda dos vizinhos que tem poço artesiano, eu e minhas visitas tivemos que tomar banho na rua. Eu acho uma vergonha fechar a água e deixar a gente sem o básico. O cliente não pode usar o banheiro porque eu não tenho água para botar no banheiro, ele está consumindo, dizer que não tem uma água é uma vergonha. Está difícil, em um momento desse que nós pensamos que poderíamos melhorar as vendas para colocar nossa vida em ordem, não aconteceu porque a gente não teve o básico. Pensava ser por causa da represa, que nada! Choveu muito e cadê a água?- explica a moradora de Itaguaí.



O chefe do poder legislativo, Gil Torres (PSL) cobrou uma resposta da empresa.



- A população de Itaguaí vem sofrendo há meses com esta covardia! O governador vendeu a Cedae, arrumou diversos problemas, não cobra a empresa e quem paga o pato é o povo. Não vou admitir essa pouca-vergonha aqui no município, vou continuar marcando em cima- declarou Gil, em tom de indignação.



O jornal aguarda a resposta da Cedae.