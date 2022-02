A ação permitiu que as crianças pudessem receber as doses de imunizantes que não haviam tomado. - Divulgação

A ação permitiu que as crianças pudessem receber as doses de imunizantes que não haviam tomado. Divulgação

Publicado 27/02/2022 20:00

ITAGUAÍ- Na quarta-feira (23), a equipe do Programa de Saúde na Escola (PSE), visitou o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (CEMAEE). Os profissionais conversaram com os pais dos alunos sobre os cuidados com a higiene bucal, a importância de uma alimentação saudável, além da ação de atualização da caderneta de vacina.



- O PSE é uma estratégia de prevenção, promoção e atenção à saúde, trabalhamos para que no futuro possamos ter uma população mais saudável e protegida contra doenças, e não há lugar melhor para desenvolvermos estas ações que não seja nas escolas, levando a política da Educação Popular em Saúde para os alunos da nossa rede. Trabalhar com o público do CEMAEE é extremamente gratificante, poder proporcionar uma melhoria na qualidade de vida dos alunos é o que guia nosso trabalho- explica Amanda Menezes, Coordenadora do Programa de Saúde na Escola (SMS).



Os responsáveis relataram sobre a dificuldade de ir com seus filhos até uma unidade de saúde para realizar a vacinação. Com esta ação, as crianças puderam receber as doses de imunizantes que não haviam tomado.



- A vacinação aqui no CEMAEE foi perfeita para nossas crianças neste período de pandemia. Porque nós mães de crianças com deficiência temos dificuldades para ir a postinho, mesmo que seja próximo da nossa casa. Eu não conseguia ir ao postinho com meu filho para tomar a vacina, tentei ir três vezes e todas elas ele nem chegava a entrar no postinho, ele corria e eu tinha que ir atrás dele no meio da rua. Essa iniciativa foi muito importante para nós pais, nós tivemos o acolhimento- explica Lucia mãe de um dos assistidos do Centro Especializado.



É importante destacar que o PSE também prioriza a vacinação da Covid, afinal essa proteção é pacto coletivo.