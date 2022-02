O prédio terá 302,63 m² de área construída. O objetivo é abrigar a Estratégia de Saúde da Família em um equipamento comunitário completo, que ofereça diversos serviços à população. - Divulgação

Publicado 26/02/2022 13:37

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí vai construir uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Leandro. A nova aquisição da cidade marca um avanço significativo na área de saúde do município, que irá beneficiar milhares de pessoas que dependem da rede pública municipal. As novas instalações vão funcionar na Estrada do Mazomba. A área precisou passar por procedimento administrativo de desapropriação a fim de atender ao interesse público.



O processo licitatório para a construção já foi finalizado, e as obras devem começar nos próximos dias. A previsão de conclusão é de seis meses.



— Sei que essa UBS é um sonho antigo dos moradores do bairro Leandro. Em nosso governo, a saúde pública é umas das prioridades. Por isso, estamos trabalhando para tornar esse sonho realidade. Essa unidade de saúde vai atender não só os moradores do Leandro, mas também do entorno — enfatiza o prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira.



Segundo Rubão, a prefeitura tem trabalhado para ampliar os serviços da rede municipal, garantindo mais tranquilidade para quem procura os postos de atendimentos na atenção primária em saúde.



— Estamos transformando Itaguaí como um todo e com a saúde não seria diferente. Dia após dia as coisas acontecem, as parcerias estão sendo feitas. É como sempre falo: nós primeiro fazemos e depois falamos — enfatiza Doutor Rubão.



O investimento



A verba para a realização do novo equipamento de saúde da cidade, no valor de R$ 1,7 milhão, já está garantida. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o recurso é oriundo dos royalties – compensação financeira paga pelas petroleiras à União e aos governos estaduais e municipais dos locais produtores para ter direito a explorar o petróleo.



O novo prédio terá 302,63 m² de área construída. O propósito é abrigar a Estratégia de Saúde da Família em um equipamento comunitário completo, que ofereça diversos serviços à população, como atendimento médico, de enfermagem, odontológico, visitas domiciliares, aferição de pressão, testes de glicemia, aplicação de vacinas, dentre outros.



— A saúde tem avançado a cada dia. A prefeitura dará sequência no nosso projeto de cobertura de 100% de atenção básica no município. A ideia é que possamos colocar duas equipes de Estratégia da Saúde da Família — conclui o secretário de Saúde, Carlos Zóia.