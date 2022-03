Nova sede é localizada na Avenida Prefeito Isoldackson Cruz, no Centro de Itaguaí. - Foto: Rui Okada

Publicado 10/03/2022 17:45 | Atualizado 10/03/2022 17:51

ITAGUAÍ- A unidade do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) recebeu nesta quinta-feira (10) nova sede, localizada na Avenida Prefeito Isoldackson Cruz, no Centro de Itaguaí. O antigo prédio, funcionava no bairro Vila Margarida. As novas instalações do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) vão funcionar no segundo andar do prédio do CARP.



O novo espaço possui 400m² e é todo climatizado para oferecer mais conforto e qualidade no atendimento aos moradores do município, parte do material utilizado na melhoria do equipamento foi doação da Receita Federal. Ao todo, são oito consultórios equipados com modernas cadeiras e canetas odontológicas, cárter, raios X, ultrassom, micromotores, dentre outros. O setor de esterilização ganhou nova seladora e autoclave.



O município vem atuando para cada vez mais para atender as demandas. A Secretaria de Saúde informa que, no primeiro andar, um consultório foi montado para garantir o atendimento a pessoas com necessidades especiais.



— É um dia de muita alegria e emoção. Estou aqui relembrando a minha trajetória. Passei muito tempo nestas cadeiras de dentistas. Quantas lembranças boas! Anos atrás, pude participar da primeira montagem do CEO, na Vila Margarida, e hoje estamos trazendo esse serviço para o Centro de Itaguaí. Quando assumi, estávamos no meio de uma pandemia, com equipamentos destruídos e profissionais que não tinham material para trabalho. Hoje, a realidade é outra — comemora o prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira.







O secretário de Saúde, Carlos Eduardo Zóia, destaca que a prefeitura tem trabalhado para oferecer à população um serviço com qualidade.







— Hoje, estamos entregando um lugar amplo, com todos os equipamentos novos. E a boa notícia é que aumentamos o número de consultórios para acelerar o atendimento dos usuários. O nosso objetivo é melhorar, ainda mais, um serviço que já vinha andando muito bem — comenta.



O legislativo do município esteve presente na inauguração e parabenizou o trabalho da gestão.



Vivemos um momento histórico, essa harmonia entre os poderes é muito importante, o legislativo e executivo. Quando há uma política sem harmonia quem sofre com a população, nós não temos bandeira política, nossa bandeira é ver o município crescer, como está acontecendo aqui: a reinauguração do CEO, a qual parabenizo o prefeito. É importante essa interação, essa união dos poderes só quem ganha a população- disse o Presidente da Câmara Municipal, Gil Torres.





O CEO funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para isso, é preciso fazer pré-agendamento, com o encaminhamento dos pacientes feitos através da atenção básica em saúde: estratégias de Saúde da Família (ESF) e Unidades Básicas de Saúde (UBS).

No local, são oferecidas as seguintes especialidades: Endodontia, Periodontia, Ortodontia, Cirurgia oral menor, pacientes com necessidades especiais e Estomatologia.