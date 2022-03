Carga roubada em Volta Redonda, foi recuperada em Itaguaí - Divulgação

Carga roubada em Volta Redonda, foi recuperada em ItaguaíDivulgação

Publicado 10/03/2022 21:29

ITAGUAÍ- Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Policía Civil da 50ª DP, localizou, na BR 101, KM 406, no Município de Itaguaí, uma carreta estacionada, carregada com feijão, na manhã desta sexta-feira (10).

Os agentes durante o patrulhamento pela BR 101, no Município de Itaguaí, recebeu uma denúncia do roubo de uma carreta nas imediações da comunidade do bairro Brisamar. De imediato equipes PRF e da PCERJ se deslocaram para a comunidade em busca do referido veículo localizado nas imediações do km 406, Rua dezessete, próximo ao Motel Guadalajara. Após as consultas e contato com o proprietário, o mesmo informou ter sido roubado no Município de Volta Redonda/RJ, na madrugada.

A vítima foi então orientada a proceder até o local da recuperação com as chaves do veículo. O proprietário compareceu ao local e verificou que a carga avaliada em R$ 204.000,00 estava intacta.

A ocorrência foi encaminhada para a 50° DP em Itaguaí.