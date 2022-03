Foragido desde 2011 é preso. - Divulgação

Publicado 10/03/2022 20:20

ITAGUAÍ- Foragido da Justiça foi capturado pelas equipes da Polícia Civil da 50ª DP, sob a coordenação do Delegado Titular Marcos Santana, após troca e compartilhamento de informações com a 10ª Delegacia Seccional do Cabo de Santo Agostinho/PE. A prisão foi realizada na manhã desta quinta-feira (10), após diversas diligências policiais para localizar o foragido.



O homem foi localizado na Rua Lea Cabral da Cunha, no Centro de Itaguaí/RJ, investigações da polícia apuraram que a ele vinha se escondendo desde 2011 no município. O capturado não ofereceu resistência, sendo conduzido a Unidade de Polícia Administrativa Judiciária (UPAJ), onde foi providenciado os trâmites legais para que ele fique à disposição da Justiça.



O foragido, com um primo, participou de um roubo a um motorista de táxi que culminou com a morte da vítima em Pernambuco. Posteriormente, fugiu para o Rio de Janeiro, onde levava uma vida normal até estaa quinta quando foi capturado.