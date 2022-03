O município informa que em 2021, 421 empresas foram abertas em Itaguaí. - Divulgação

Publicado 11/03/2022 17:32

ITAGUAÍ- O município de Itaguaí superou as expectativas de arrecadação em 2021. De acordo com secretário de fazenda, a cidade contabilizou a entrada de R$ 909.733.306,05 milhões nos cofres públicos. Como o orçamento anual era de R$ 693.723.000,00 milhões, o nível arrecadado representa um aumento de 31,14% em relação ao orçado pela prefeitura.



De acordo com o secretário de Fazenda, João José, esse aumento da arrecadação foi oriundo de um maior trabalho do município junto aos contribuintes que entenderam a importância do pagamento dos tributos em dia. Ele disse ainda que a expectativa para 2022 é aumentar essa arrecadação.



- Quando o prefeito Rubem Vieira assumiu a arrecadação era muito baixa e o município conseguiu dobrar essa arrecadação nesses quase dois anos. Chegamos aqui em junho de 2020 e encontramos uma arrecadação de 36 milhões, no final de 2020 chegamos a uma arrecadação de R$ 59 milhões. E a partir dai sempre crescemos, em janeiro de 2021, começamos com 75 milhões e fechamos dezembro com 87 milhões. Percebemos que o trabalho feito pela gestão traz efeitos positivos para a população. Vibra o secretário de fazenda, João José de Almeida.



A economista Flavia Galvão Stempniewski explica a importância da arrecadação para o município.



- O aumento da arrecadação no município, pode ser revertido em forma de bens e serviços públicos com um impacto direto na melhoria da cidade e da qualidade de vida do cidadão, gerando um efeito cascata para o desenvolvimento econômico do município. O destino desses recursos pode ser refletido em diversas formas, como: melhoria de hospitais e unidades de saúde pública, em um melhor sistema de transporte público, investimento em pavimentação de ruas e calçadas, saneamento básico em regiões periféricas, segurança pública eficiente com redução da violência, na geração de empregos e tantas outras coisas. Como resultado, a medida que o município se desenvolve, há um crescimento dos cidadãos alfabetizados, índice de natalidade, melhor distribuição de renda e redução da violência, entre outros aspectos sociais - explica a Flavia Galvão Stempniewski.



A secretaria de Fazenda faz comparativo das arrecadações:



Quando comparado cada mês de 2021, contra a média dos últimos nove anos é observado um aumento em torno de 50% em cada mês. Em 2022, é possível observar um aumento de 27.27% em relação aos dois primeiros meses de 2021. O município informa que em 2021, 421 empresas foram abertas em Itaguaí, os dados vêm das emissões de alvará da Prefeitura, incluindo pequenas, médias e grandes empresas, em 2020 foram 312 empresas abertas.



O Secretário acredita que o crescimento mesmo num período de pandemia que passamos se dá pela credibilidade da gestão do prefeito Rubão. Itaguaí avança para um período de maior qualidade de vida de seus munícipes.