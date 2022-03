Na primeira etapa foram lavrados oito autos de embargo de obras irregulares e mais de 10 notificações para realização de adequações ambientais de construções já concluídas. - Divulgação

Na primeira etapa foram lavrados oito autos de embargo de obras irregulares e mais de 10 notificações para realização de adequações ambientais de construções já concluídas. Divulgação

Publicado 14/03/2022 17:06

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento (SMMAP), iniciou, esta semana, a Operação Ilha Legal – Cuidando da Nossa Natureza, que tem como objetivo o controle ambiental das praias e ilhas do município.

A operação, idealizada pelo setor de fiscalização ambiental, teve início na Praia do Boi, localizada na Ilha de Itacuruçá e contou com o apoio da Secretaria de Obras e Urbanismo.



A secretária de Meio Ambiente, Shayene Barreto, explicou que a iniciativa visa diminuir e impedir a ocorrência de ilícitos ambientais como desmatamento, obras irregulares, despejo de esgoto sem tratamento, uso indevido dos recursos naturais e movimentação de terras.



“Todas estas ações irregulares originam o aumento da densidade demográfica e, consequentemente, perda de biodiversidade e desequilíbrio ecológico. A operação surgiu da necessidade de dar mais atenção às ilhas e praias do nosso município. Assim, como todas as ações que realizamos em Itaguaí, o objetivo principal é a proteção do nosso meio ambiente", destaca.

De acordo com a SMMAP, somente nesta primeira etapa foram lavrados oito autos de embargo de obras irregulares e mais de 10 notificações para realização de adequações ambientais de construções já concluídas. Em breve, a operação continuará em outras praias do município.