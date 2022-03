Delegado titular pede que mulheres do município façam denuncias. - Divulgação

Publicado 15/03/2022 14:05 | Atualizado 15/03/2022 14:08

ITAGUAÍ- Na tarde do último domingo (13), policiais da Delegacia de Polícia de Itaguaí (50.ª DP), efetuaram a prisão de suspeito de feminicídio no município de Nova Iguaçu

Equipe de policiais lotados na 50.ª DP, sob a coordenação do Delegado Titular Marcos Santana, após troca e compartilhamento de informações com a 10.ª Delegacia Seccional do Cabo de Santo Agostinho (PE), capturou homem de 53 anos, suspeito de assassinar sua esposa. Homem foi encontrado na Rua Mossoró, Cabuçu, no município de Nova Iguaçu. O capturado não ofereceu resistência, conduzido a Unidades de Polícia Judiciária e Administrativa, onde foram providenciados os trâmites legais para que ele fique à disposição da Justiça.

No início do ano de 1999, o acusado, ao desconfiar que sua esposa o traía, esfaqueou-a até a morte na residência do casal localizada na Cidade de Cabo de Santo Agostinho, Estado de Pernambuco.

Após o crime o autor fugiu para o Rio de Janeiro, onde levava uma vida normal, até o último domingo, quando foi capturado pelos policiais. O crime prescreveria em pouco mais de dois meses, no dia 26 de maio de 2022. Dessa forma, a captura do criminoso decerto fará justiça à memória da vítima, além de alento aos seus familiares.

O Delegado Titular Marcos Santana pediu que as moradoras de Itaguaí relatem, que não deixem que a violência psicológica se configure em um crime maior como este noticiado, onde a vítima teve sua vida ceifada por ciúme.

“Nessa prisão podemos perceber da importância das mulheres comunicarem a violência doméstica é uma mensagem passada para as mulheres aqui de Itaguaí, o que a gente viu é que o crime da violência contra mulher é antigo eles são delitos de 1999, que começou com pequenos atos que demonstravam ciúme. E com isso agressões verbais, depois agressões físicas e que a pessoa ia deixando passar, até culminar no ciúme doentio que levou à morte. Então, fica esse recado para a mulher de Itaguaí, qualquer tipo de delito qualquer tipo de violência doméstica que estejam sofrendo por menor que seja, uma simples ameaça uma injúria, relatem”, pediu o Delegado Titular da 50DP.