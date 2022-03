Hospital Municipal de Itaguaí recebe doação de materiais hospitalares | Itaguaí | O Dia

O Hospital Municipal São Francisco Xavier (HMSFX), no centro de Itaguaí, foi contemplado na última semana com a doação. - Banco de imagens (Pexels)

O Hospital Municipal São Francisco Xavier (HMSFX), no centro de Itaguaí, foi contemplado na última semana com a doação.Banco de imagens (Pexels)

Publicado 15/03/2022 14:23

ITAGUAÍ- O Hospital Municipal São Francisco Xavier (HMSFX), no centro de Itaguaí, foi contemplado na última semana com a doação de termômetros infravermelhos e oxímetros da Receita Federal, através da parceria entre o Delegado da Receita federal, Elcio Ferreto e o Prefeito Rubem Vieira.

A Receita Federal doou 400 termômetros infravermelho, 200 oxímetros, destinados ao Hospital Municipal São Francisco e outras unidades de saúde. Segundo a Prefeitura, ao todo foram mais de 4 mil itens doados, que já estão sendo utilizados pelo município, suprindo a carência de equipamentos.

A coordenadora geral de enfermagem do Hospital São Francisco Xavier, Camila Maurício Marques, fala sobre a importância dos equipamentos doados.

“Para a saúde da cidade os materiais terão muitos benefícios. Aqui no hospital, nós estávamos recebendo muitos pacientes com covid, essa saturação do paciente requer uma medição do oxigênio no sangue do paciente, e isso é feito através do oxímetro. Recebemos uma quantidade bacana de material então hoje nós conseguimos colocar um paciente por enfermaria, não ter que dividir um para um setor inteiro. Porque antes essa era a nossa situação, dividir um para todos os setores. Além de ajudar no andamento do serviço, vai ajudar o próprio paciente caso ele tenha uma dificuldade maior temos como avaliar isso o mais precocemente”, explica a coordenadora.

José Antônio Tomé Ribeiro, diretor administrativo do Hospital Municipal São Francisco Xavier, externou alegria para o jornal e parabenizou a gestão.

"A parceria com a Federal é fruto de um amplo trabalho do nosso prefeito que tem buscado todos os contatos possíveis com o secretário de saúde Carlos Zóia, o trabalho feito é excelente essa busca em criar laços. Desejo que Itaguaí tenha cada vez mais equipamentos e situações que possam sanarem a saúde no dia a dia do nosso município que necessita muito, que estava há muito tempo sem ter nada. Aqui no hospital, graças a Deus temos tido mudanças grandes na saúde", disse José Antônio.

O Diretor administrativo também agradeceu a chegada de pedidos e suprimentos para o HMSFX.

"Não está faltando materiais, do ponto de vista estrutural o hospital está conseguindo absorver todos os pacientes possíveis, aqueles que não podem ser feito algum tipo de procedimento nós colocamos para a regulação, mas sempre atentos à condição desse paciente a necessidade urgente do que ele precisa para sanar seu problema de saúde", finaliza o diretor.