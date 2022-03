Show de Stand- up se apresenta pela segunda vez em Itaguaí. - Divulgação

Publicado 16/03/2022 23:24 | Atualizado 16/03/2022 23:25

ITAGUAÍ- Depois do sucesso do show de humor de stand-up em Itaguaí, a “Só Rindo- Produções”, começa a segunda temporada, com um elenco incrível para os amantes da comédia. Claudio Torres Gonzaga, Big Jaum e Cristiano Lopes se apresentam neste sábado, às 21h, no Teatro Municipal Marilu Moreira.



A temporada apresenta pela primeira vez em Itaguaí, Claudio Torres Gonzaga, trabalhou como redator da Rede Globo e para vários programas de humor como: A Grande Família, Sai de Baixo, entre outros. Claudio também é o fundador do Comédia em Pé (primeiro show de comédia stand- up do Brasil).



O palco do Teatro recebe Big Jaum, o humorista se apresenta e promete divertir o público. Big Jaum usa suas redes para levar vídeos de apresentações de STAND UP, o rapaz coleciona sucessos nas redes sociais, principalmente no aplicativo tiktok, com um milhão de seguidores, mais de seis milhões de likes e vídeos de até 9,4 milhões de visualizações. Big além da sua influência nas mídias tem participação em canais de sucesso como o do Diogo Defanti, Marcos Castro e Porta dos Fundos.



Cristiano Lopes também faz parte do grupo que se apresentará, o humorista está a 10 anos na estrada com o grupo Impromédia fazendo shows de improviso e stand up, esteve recentemente no programa do Danilo Gentilli do SBT. O evento conta com a participação especial de Anthony Sovat.