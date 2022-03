Rachel é a representante feminina mais votada na história do legislativo, sendo a quarta mais votada nas últimas eleições, em 2020. - Foto: Manoel Missias

ITAGUAÍ- A suplente Raquel Secundo (PL) assumiu a cadeira do vereador Fábio Rocha na Câmara do Municipal de Itaguaí, nesta quarta-feira (16). A vereadora assumiu após Fábio Rocha aceitar o convite do Prefeito Rubem Vieira para estar à frente da Secretaria Municipal de Eventos, conforme comunicado pelo Presidente Gil Torres (PSL) na Sessão Ordinária realizada na terça-feira(15).



Rachel, que teve 1.522 votos e ocupava a vaga de suplente do Partido Liberal, representatividade na política: este foi o tom dos discursos durante a Sessão Solene de Posse da vereadora. O momento teve uma importância histórica dupla para a Câmara de Itaguaí, pois além de ser a posse da 10.ª representante do gênero feminino na história do Legislativo Municipal, foi a primeira sessão com público presente desde que foi declarada a pandemia de Covid-19, há dois anos.



– Vamos fazer um grande trabalho por nós, mulheres, e pela família. Quero agradecer muito! Tenho imensa honra por sentar nessa cadeira que vocês me concederam. Nós vamos trabalhar! Com o nosso prefeito e com o presidente, vamos fazer o melhor pelo nosso município – disse a vereadora em seu primeiro discurso, finalizando com seu bordão de campanha – Juntos somos mais fortes!



Após o primeiro discurso de Raquel, o presidente Gil Torres concedeu a palavra à primeira-dama Jessica Ribeiro, que conforme revelou posteriormente o prefeito Rubem Vieira, mesmo sendo tímida, fez questão de participar deste momento histórico da Casa Legislativa. Jessica contou ser motivo de grande alegria estar presente na Câmara empossando uma vereadora mulher e que o fato a faz sentir representada.



– Quero expressar minha alegria, porque agora nós temos alguém para falar por nós. Só uma mulher entende outra mulher. Agora temos ela aqui, em seu lugar de fala, que vai falar pela gente. Conversamos ali atrás e eu falei pra ela e torno a falar: estamos botando fé nela, pra ela fazer jus a essa fé que estamos depositando nela! E eu creio que ela vai correr atrás de políticas públicas para as mulheres e para a família – discursou a primeira-dama, desejando que a nova vereadora cumpra seu mandato com amor, carinho e dedicação, não somente pelas mulheres, mas por toda a população de Itaguaí.



Em seu discurso o chefe do executivo expressou a alegria e a honra que sente em ver Rachel ser empossada, e destacou o mérito da vereadora, não somente pela sua expressiva votação, mas principalmente pelo seu caráter e sua postura como mãe, mulher e amiga. De forma descontraída o prefeito comentou que a sua assinatura para a ida do vereador Fabinho para assumir a pasta de eventos lhe rendeu um secretário que domina o assunto, e a Casa Legislativa foi beneficiada com uma vereadora que representa a mulher, a família e o povo de Itaguaí.



Rubem comentou sobre o orgulho que sente dos vereadores do município.



– Aqui são vereadores que moram no município de Itaguaí, são vereadores que querem mudanças nessa cidade. E eu posso falar isso, vocês têm o meu respeito! São vereadores que estão brigando para Itaguaí dar certo. Antes a gente via prefeito e vereadores morando na Barra, hoje moram em Itaguaí. Isso pra mim já é um grande começo de uma mudança, que Itaguaí vai dar certo, Itaguaí vai virar a melhor cidade do Estado do Rio de Janeiro, se Deus quiser! E a partir de agora, com a ajuda da vereadora Rachel, essa mudança com certeza vai acontecer – discursou o Prefeito desejando que Deus abençoe a vereadora e a cidade de Itaguaí.



Finalizando a solenidade, o Presidente Gil Torres registrou a importância da data para a Câmara de Itaguaí. O presidente da Casa citou o nome de todas as nove mulheres que ocuparam cargos no Legislativo municipal antes de Rachel, sendo a primeira delas presentes logo no primeiro pleito, em 1947, Dalila Fernandes.



Gil defendeu que mulheres possam ocupar maiores espaços, não só na política, mas em todos os setores profissionais. O chefe do Legislativo afirmou que o fato de a Casa Legislativa sempre ter sido um ambiente majoritariamente masculino, torna ainda mais importante a presença de Rachel, que aumenta a representatividade e inspira outras mulheres a exercerem um papel mais incisivo na sociedade também, com proposição de políticas públicas para mudar este quadro de desigualdade de gênero.



– Rachel, desejo que papai do céu abençoe sua vida, a vida da sua família. Que você possa conduzir o seu mandato com muita sabedoria. Hoje nós estamos vivenciando um momento único, um momento de paz em que as autoridades estão em um único sentido: lutar e brigar em prol da população – discursou o presidente da Casa, lembrando que a Casa passou por momentos de turbulências, mas que atualmente o que prevalece é a paz e o diálogo buscando o crescimento do município.