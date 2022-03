As equipes da Vigilância Ambiental em Saúde já realizaram 12 mil visitas em imóveis. - Divulgação

As equipes da Vigilância Ambiental em Saúde já realizaram 12 mil visitas em imóveis.Divulgação

Publicado 17/03/2022 11:29

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí iniciou, na segunda-feira (14), a “Semana D” de combate à dengue, as ações vão até esta sexta-feira (18). As visitas foram intensificadas nos bairros de Ibirapitanga, Monte Serrat, Estrela do Céu, Engenho, Brisamar e Somel, bairros com mais incidência do mosquito Aedes aegypti.



De acordo com a Secretaria de Saúde, os agentes da direção de Vigilância em Saúde, por meio da Vigilância Ambiental em Saúde, visitam os imóveis para eliminar possíveis focos do mosquito da dengue. Eles também atuam para ampliar a conscientização da população sobre os cuidados em não deixar água parada e os procedimentos que devem ser adotados nos casos de quem possui piscina e lagos para peixes.



As equipes da Vigilância Ambiental em Saúde já realizaram 12 mil visitas em imóveis, o planejamento da pasta é que fechem a Semana do Dia D com aproximadamente 15 mil imóveis vistoriados, 135 profissionais direcionados para as ações.



O coordenador geral da Vigilância Ambiental, Rafael de Freitas, ressalta a importância da conscientização de cada morador a respeito dos riscos de reservatório para o mosquito. Ele também faz um apelo aos moradores:



— Pedimos a colaboração dos cidadãos para receberem as nossas equipes. Os agentes entram nas residências para colocar larvicidas, cujo objetivo é evitar que elas virem adultos e transmitam a dengue, o vírus da zika e chikungunya, e ainda a febre amarela urbana.



Carro fumacê



A outra ação desempenhada nesta semana, trata-se da atuação do carro fumacê. Neste caso, o veículo passa nos bairros em horários específicos: entre 5h e 7h e das 17h às 19h, considerado horário de pico, conforme o Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegepty (Lira).