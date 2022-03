Publicado 17/03/2022 17:00 | Atualizado 17/03/2022 17:01

ITAGUAÍ- A Polícia Civil de Itaguaí, deflagrou a Operação Captura IV, que cumpriu o mandado de prisão no início da manhã desta quinta-feira (17). A equipe coordenada pelo delegado Marcos Santana, prendeu homem de 61 anos na Rua Otília Borges, no bairro de Brisamar, em Itaguaí. Contra o homem, constava o mandado de prisão por sentença condenatória.

A vítima conhecida como Lino estava no banheiro de sua residência quando foi atacado pelas costas a pauladas por seus irmãos. Conforme apurado na investigação da Delegacia de Rio Claro, cada irmão morava na própria residência construídas no terreno da casa do patriarca da família, no entanto, a vítima não era bem vista por um dos irmãos. Após uma discussão banal em que este acusava Lino de invadir a sua parte do quintal, o preso aguardou à noite momento que entrou na residência de Lino acompanhado do outro irmão e deram pauladas em Lino, que se encontrava tomando banho, até a morte. O Preso não ofereceu resistência.