Para participar, o candidato deve comparecer à sede do Centro de oportunidade (Rua General Bocaiúva, 615, Centro de Itaguaí).Foto: Italo Dornelles

Publicado 22/03/2022 16:44

ITAGUAÍ- O Centro de Oportunidade de Itaguaí por meio da prefeitura oferece vagas de emprego em diversos cargos. Para concorrer, o interessado deve se candidatar na sede da instituição.

Para participar, o candidato deve comparecer à sede do Centro de oportunidade (Rua General Bocaiúva, 615, Centro de Itaguaí) com currículo e documentos pessoais. De acordo com a prefeitura, desde sexta-feira (18), acontece o processo seletivo para duas empresas da região.

A Companhia Brasileira de Serviços de Infraestrutura (CBSI), que atua no Porto de Itaguaí, disponibiliza as seguintes funções: ajudante de civil, armador, carpinteiro, encanador, marteleiro, montador de andaime, montador de telhado e pedreiro.

Já o Club Med, resort em Mangaratiba, oferece vagas para garçom/garçonete, camareira, auxiliar de serviços gerais, camareira, ajudante de cozinha e ajudante de copa.

A seleção continua nesta semana sendo feita pelas respectivas empresas.

O atendimento é de segunda a sexta das 08h às 17h.