No final da atividade, alunos e professores também puderam acompanhar uma demonstração sobre o processo de erosão do solo. - Foto: Rui Okada

No final da atividade, alunos e professores também puderam acompanhar uma demonstração sobre o processo de erosão do solo.Foto: Rui Okada

Publicado 22/03/2022 19:35

A Prefeitura Municipal de Itaguaí, através da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura, proporcionou, nesta terça-feira (22), atividades de conscientização em comemoração ao Dia Mundial da Água com alunos do 9° ano, do CIEP Professora Silvia Tupinambá, no Engenho.

Técnicos das pastas acompanharam os alunos até o Canal do Dezoito, no Bairro Engenho, onde foram abordados diversos temas, como: degradação dos recursos hídricos, mudanças climáticas, escassez hídrica, erosão e assoreamento dos rios, impactos causados pela disposição inadequada de resíduos sólidos, e, principalmente sobre o importante papel do poder público e da população para evitar os impactos causados no meio ambiente.

Para a secretária municipal de Meio Ambiente, Shayene Barreto, este é o caminho certo, pois somente através da educação ambiental que será possível preservar o meio ambiente.

“Realizamos com frequência este trabalho de educação ambiental, não apenas nas escolas, mas com toda população. Ele é essencial para que a gente consiga formar cidadãos mais participativos e com mais responsabilidade socioambiental. É necessário que eles entendem o impacto do homem no meio ambiente e que se não começarem a preservar agora, no futuro não teremos recursos naturais para sobreviver”, explicou.

No final da atividade, alunos e professores também puderam acompanhar uma demonstração sobre o processo de erosão do solo. “Tenho certeza que todo conhecimento passado hoje irá se multiplicar através destes alunos e iremos colher os frutos lá na frente, com um município cada vez mais verde e sustentável”, finalizou Shayene Barreto.