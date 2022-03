A oferta é para oficinas nas áreas de educação física, lazer, arte, cultura e educação aos itaguaienses. - Divulgação

A oferta é para oficinas nas áreas de educação física, lazer, arte, cultura e educação aos itaguaienses.Divulgação

Publicado 25/03/2022 18:18

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí assinou, nesta sexta-feira (25/03), um acordo de cooperação com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), que prevê a realização de vestibular social e oferta de oficinas nas áreas de educação física, lazer, arte, cultura e educação aos itaguaienses. As atividades devem começar no início de abril.

As oficinas são destinadas ao público infanto-juvenil, adulto e idoso de Itaguaí. Pelo acordo, elas serão divididas em dois eixos: educação — atividades a serem realizadas nas dependências do CEI, situado à Estrada Ari Parreiras, Engenho; Centro Integrado de Educação Pública 496 - Maestro Francisco Mignone, situado à Rua Kaisser Abraão, Monte Serrat.

O segundo eixo contempla arte e cultura. Neste caso, as atividades serão realizadas nas dependências da Escola Municipal de Dança Itinga, situada na Rua Padre Cezare Vegezze, 74, Centro; Escola de Música Chiquinha Gonzaga, que fica na Rua Padre Cezare Vegezze 74, Centro; Casa de Cultura Marise Moreira Brito, situada na Avenida Pref. Ismael Cavalcanti, Centro e na Pracinha da Cultura, localizada na Avenida Décio Muniz da Silva Filho, s/n, Chaperó Gleba B.

Ato simbólico

O documento foi assinado na sede do Executivo Municipal pelo prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, e pelo reitor da Uerj, Ricardo Lodi. O instrumento já está em vigor com a assinatura e terá vigência até 31 de janeiro de 2024, podendo ser prorrogado. O ato simbólico foi acompanhado pela secretária de Educação do município, Nilce Ramos, e pelo subsecretário de Cultura, Willian Cezar Padela.

– Estou muito feliz e emocionado. O doutor Ricardo faz o possível para tornar isso realidade. Muito obrigado a ele e a toda sua equipe, que é muito competente. O meu muito obrigado em nome de todo cidadão itaguaiense. A cidade precisa de parceiros assim — comemorou o prefeito.

Segundo o gestor, todas as oficinas serão financiadas pela Uerj, cabendo ao município a contrapartida de ceder os equipamentos da Prefeitura para a realização das atividades.

— Quero agradecer ao prefeito por oportunizar à Uerj essa chance de cumprir o seu papel. A instituição não é uma universidade do município do Rio, mas sim do Estado do Rio do Janeiro. Ela tem que estar presente no maior número possível de cidades. E esse polo de extensão é muito especial — pontuou o reitor da Uerj, Ricardo Lodi.