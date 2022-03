O projeto "Verão #Tô No Rio" está desde janeiro rodando por destinos turísticos da costa fluminense e da região serrana. - Divulgação

Publicado 23/03/2022 20:17

A partir desta quinta-feira, 24, até o próximo domingo, a orla de Coroa Grande, em Itaguaí, será palco do projeto "Verão #Tô No Rio”. A iniciativa do Governo do Estado, em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo e Esportes, vai fomentar a cultura e o turismo na cidade com milhares de visitantes dos municípios do entorno.

- É muito importante para nós estarmos participando desse evento, o principal é saber que estamos conseguindo trazer visibilidade do estado para o turismo do nosso município. Saber que hoje, o estado vê Itaguaí com um potencial turístico dentro do Rio de Janeiro é incrível - explica Fernanda Spíndola, secretária de Turismo e Esporte de Itaguaí.

Entre as atrações ao longo dos quatro dias de festival estão shows musicais com artistas da região, exposição de artes de artesãos locais, através da van do artesanato, e apresentação de modalidades oferecidas pelo projeto Movimento Itaguaí, com pilates e aulas de zumba nos intervalos de cada show.

Desenvolvido pela Secretaria Estadual de Turismo (SETUR-RJ), o projeto "Verão #Tô No Rio" está desde janeiro rodando por destinos turísticos da costa fluminense e da região serrana para que os visitantes possam se informar e conhecer melhor os atrativos que cada cidade oferece.

– Com suas ilhas e recantos, Itaguaí é um local de grande atração turística. O município possui serras que permitem passeios com alternativas excelentes para o turismo de aventura. Por conta disso, a cidade atrai milhares de visitantes todos os meses. A ideia é que as pessoas possam levar uma lembrança do município que possui ainda atividades ligadas ao ecoturismo, como caminhadas e banhos de cachoeira, além de explorar outros destinos do Rio de Janeiro no nosso contêiner – explica o secretário Gustavo Tutuca.

Confira a programação do Verão #Tô No Rio em Itaguaí:

Dias: 24, 25, 26 e 27 de março

Horários:

Quinta e domingo: 16h às 22h

Sexta e sábado: 17h às 23h

Local: Orla de Coroa Grande

Shows:

DJ Dedeco abre todos os dias.

Quinta-feira, 24: Banda Bumerangue

Sexta, 25: Banda KGB

Sábado, 26: Raquel Lopes

Domingo, 27: Diogo Duarte e banda