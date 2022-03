O edital trata da seleção de propostas culturais visando o fortalecimento da produção no município de Itaguaí/RJ. - Divulgação

Publicado 29/03/2022 19:00

ITAGUAÍ- A Prefeitura Municipal de Itaguaí, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com o objetivo de realizar o FCULTI - Festival Cultural de Itaguaí, após consulta ao Conselho Municipal de Política Cultura de Itaguaí - CMPCI, tornou público o edital para seleção de propostas para a produção do Festival.

A Prefeitura Municipal de Itaguaí através de dotação orçamentária própria disponibilizará para este edital o valor total de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). Os valores são brutos e sobre eles incidirão as devidas retenções de impostos, taxas e tributos de Pessoa Jurídica ou Pessoa Física. Visando, dessa forma, estimular a produção artística local e fomentar o FcultI – Festival de Cultura de Itaguaí com as produções premiadas.

“A arte e a cultura são fundamentais em qualquer etapa da vida e essenciais na formação humana e se fazem mais necessárias ainda em momentos de crise como os que estamos vivendo” diz o subsecretário de Cultura, Willian Cezar

O edital trata da seleção de propostas culturais visando o fortalecimento da produção no município de Itaguaí/RJ, com concessão de prêmios para as diversas linguagens artísticas, serão contemplados: espetáculo teatral, workshop de música e dança, produção circense ou cênica, show de música com banda, oficinas culturais, artesanato e exposições sobre a história de Itaguaí.

Passo-a-passo:

1. Baixar o Edital contendo a ficha de inscrição no sie da prefeitura (ou direto pelo link: https://itaguai.rj.gov.br/licitacoeseditais/edital-3-001-2022_a2880faed2b8e55bd009fa1cb4857058.pdf)