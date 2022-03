Guilherme Miziara é uma das principais autoridades do país nos âmbitos da comunicação profissional e da negociação corporativa. - Imagens do Google Earth

Publicado 28/03/2022 20:02 | Atualizado 28/03/2022 20:19

Itaguaí - O renomado jornalista, Guilherme Miziara, palestra nesta quarta-feira(30), às 18h, sobre o desenvolvimento de habilidades em comunicação e técnicas de negociação. O evento será gratuito, na Câmara Municipal de Itaguaí, no Centro.

Guilherme Miziara é uma das principais autoridades do país nos âmbitos da comunicação profissional e da negociação corporativa, tendo milhares de pessoas impactadas e transformadas por seus treinamentos, cursos e palestras.



-É um grande orgulho para nós trazer um palestrante da qualidade do Professor Guilherme Miziara. É muito importante que nossa comunicação seja eloquente e influente para alcançarmos bons resultados em exposições de teses, defesas e sustentações orais. Por isso a alegria em poder trazer até o nosso município, o professor, possibilitando aos nossos colegas que aprimorem suas práticas de comunicação e assim atinjam melhores resultados- disse Joanna Salles, vice-presidente da Subseção da OAB Itaguaí.

Para o presidente da OAB de Itaguaí, Joseph Piñeiro um dos objetivos da gestão é priorizar o aprimoramento dos advogados do município.

- Em janeiro realizamos nossa primeira palestra e agora no mês de março promovemos uma homenagem à mulher, com diversos eventos. Sediaremos agora a palestra sobre comunicação com o professor Miziara. E a OAB não vai parar por ai, no mês de abril teremos uma live sobre marketing jurídico. Acreditamos que uma advocacia valorizada precisa de qualificação e atualização, por isso, não estaremos medindo esforços para trazer profissionais renomados para nossa subseção, estamos buscando os melhores profissionais para nossa advocacia- explica o Presidente.

Este é um momento especialmente marcante porque será a primeira atividade da 23° Subseção da OAB aberta a todo público.

- Uma ação que pretende promover a integração de toda a sociedade com a OAB, para que ela deixe de ser uma figura distantes na vida das pessoas e passe a marcar- finaliza Joanna Salles.