O suspeito preso pela morte do policial tinha dez passagens pela polícia, e segue detido aguardando julgamento. - Divulgação/ PMERJ

O suspeito preso pela morte do policial tinha dez passagens pela polícia, e segue detido aguardando julgamento. Divulgação/ PMERJ

Publicado 06/04/2022 21:55 | Atualizado 06/04/2022 21:58

ITAGUAÍ- Suspeito de assassinar um subtenente reformado da polícia militar, foi preso na tarde de terça-feira (5), em Itaguaí, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Militar (PM), homem, de 27 anos, foi encontrado na comunidade do Sem Terra, agentes chegaram até o local após serviço de inteligência descobrir sobre as lideranças do tráfico de drogas do local.

Segundo o Tenente Coronel Vidal, Comandante do 24⁰BPM, a ação começou após o serviço de inteligência do Batalhão localizar que lideranças do tráfico de drogas da comunidade do Sem Terra, em Itaguaí poderiam estar envolvidas com a morte do Policial Militar em 2020, no Centro da cidade.

- Além disso, havia contra um dos envolvidos, um mandado de Prisão por Homicídio Qualificado. Dessa forma, com base nas informações foi montada a operação com o Comando da Companhia de Itaguaí e com o GAT do Batalhão. É necessário ressaltar que na ação não foi necessário realizar nenhum disparo de arma de fogo e não houve nenhum efeito colateral graças ao trabalho de inteligência e a destreza dos policiais militares envolvidos- explica o Comandante do 24ª BPM.

Em agosto de 2019, Nunes - como era conhecido – sofreu um atentado: vários homens invadiram sua casa, mas ele e seu filho reagiram em intenso tiroteio.

O suspeito preso pela morte do policial tinha dez passagens pela polícia, e segue detido aguardando julgamento.