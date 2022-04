Kits beneficiam projeto de Inclusão. - Foto: Italo Dornelles

Publicado 05/04/2022

ITAGUAÍ- Os projetos 'Movimenta Itaguaí' e 'Itaguaí: Ação, Esporte e Inclusão' foram contemplados com a doação de materiais da Receita Federal, através da parceria entre o Delegado da Receita federal, Elcio Ferreto e o Prefeito Rubem Vieira, o que gerou melhorias para diversas secretarias, uma delas é a secretaria de Esporte.





— Estes Materiais doados pela Receita Federal são importantes no nosso projeto Movimenta Itaguaí, pois contribui para as aulas de Pilates e no funcional. Já a doação das bolas e o kid de badminton, contribui para os projetos de futebol e para o nosso projeto voltado à pessoa com deficiência (PCD). É incrível hoje termos material para dar para cada aluno que faz parte do Itaguaí: Ação, Esporte e Inclusão- explica a secretária de Esporte, Fernanda Spíndola Motta.



A Receita Federal doou 193 bolas de futebol, 20 kits de badminton, 31 aparelhos de contração muscular e 45 kits Revoflex Xtreme. Vale lembrar que ao todo foram mais de 4 mil itens doados, que estão sendo utilizados pelo município.





Fabiana, moradora de Itaguaí conversou com o jornal sobre o quanto o Projeto Movimenta Itaguaí está fazendo bem a ela e o quanto os equipamentos doados estão ajudando na prática do esporte.



- O Pilates está sendo incrível para mim, eu tenho escoliose então as aulas me ajudam muito na questão das dores e esses aparelhos doados estão sendo ótimos, estão nos ajudando nas atividades, inclusive em nossa postura- diz a aluna de pilates.

Os materiais são utilizados em diversas aulas do projeto Itaguaí: Ação, Esporte e Inclusão. Foto: Italo Dornelles



Para Claudenir de Barros, mãe de uma das crianças PCD que fazem aula no Itaguaí: Ação, Esporte e Inclusão a iniciativa é muito importante.



Para Claudenir de Barros, mãe de uma das crianças PCD que fazem aula no Itaguaí: Ação, Esporte e Inclusão a iniciativa é muito importante.

- Eu achei muito importante essas doações porque o projeto começou com pouquíssimo material, e estou desde o início acompanhando meu filho. No começo ele não estava querendo fazer nenhum tipo de atividade, quando ele chegou aqui na quadra eles tiveram um trabalho de persistência. Hoje, ele só de ver o uniforme se anima, ele gosta muito. Tem um aproveitamento muito bom, chega em casa mais calmo e torço muito para que o projeto continue, aqui na cidade temos uma necessidade muito grande. Eu como mãe de uma pessoa com deficiência apoio muito essa ação e espero que sempre tenham novas parcerias e doações para que o projeto possa continuar e se desenvolver- explica Claudenir.