Show de comédia é destaque no município.Divulgação/ Costa Verde

Publicado 08/04/2022 22:22 | Atualizado 08/04/2022 22:23

ITAGUAÍ- A Só Rindo Produções está trazendo mais um grande espetáculo de comédia ao palco do Teatro Municipal Marilu Moreira, que acontecerá no domingo (10), a partir das 19h30.

Desta vez, além do anfitrião Cristiano Lopes, os convidados especiais Bruna Campello, Allan Ribeiro e João Estrella formarão o elenco que certamente arrancará muitas risadas da plateia.

O show de comédia do Só Rindo Produções, é uma boa pedida para quem busca descontração em família. A moradora de Itaguaí, Letícia de Oliveira parabenizar o Teatro Municipal por proporcionar estes momentos.

- Eu e minha família agradecemos pelo teatro estar proporcionando momentos maravilhosos com os shows de Stand UP que acontece em nosso município e por estar sendo acessível a todos, tudo muito bem organizado, com uma ótima recepção dos funcionários do Teatro e da equipe, sem contar a simpatia e carisma do diretor Rafael Paixão no qual tem acolhido de uma forma espetacular a todos nós. Temos aproveitado muito todas as apresentações que o Teatro tem oferecido tanto para descontração, animação e conscientização- conta a espectadora que também parabenizou o elenco.

- Sobre o comediante Cristiano Lopes, quero ressaltar que somos completamente encantados com o entrosamento que ele tem com a plateia criando um ambiente confortável e com ótimas piadas internas, ao término de cada evento já ficamos ansiosos para próximo, que venha mais e mais eventos como estes para a nossa cidade- pede animada Letícia.