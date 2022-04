O ato simbólico contou com a participação de 60 alunos dos Pré I e II da Escola Municipal de Educação Infantil Hypólito Vieira de Carvalho, no bairro Jardim América. - Foto: Rui Okada

Publicado 07/04/2022 15:44

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí inaugurou, nesta quinta-feira (07/04), um playground no calçadão da cidade. A iniciativa é mais uma opção de lazer para as crianças, além de contribuir para a socialização das famílias. Trata-se de um brinquedo educativo, que alia diversão e aprendizado, fornecendo aos pequenos experiências com cores, letras e números.

O ato simbólico contou com a participação de 60 alunos dos Pré I e II da Escola Municipal de Educação Infantil Hypólito Vieira de Carvalho, no bairro Jardim América. As crianças tiveram a oportunidade de brincar e se divertir à vontade no novo brinquedo. Além da diversão, os pequenos puderam tirar fotos com alguns personagens. Ainda houve uma pausa para o lanche.

No local, foram instalados uma plataforma com escorrega, túnel e tobogã. Segundo a Secretaria de Obras e Urbanismo, o material usado é resistente, confeccionado em madeira ecológica, seguindo o conceito da sustentabilidade. No piso foi usado uma borracha feita de pneu triturado.

— Quero agradecer essa oportunidade do meu filho participar da inauguração desse equipamento muito importante. É, sem dúvidas, um espaço de entretenimento maravilhoso para as crianças e acredito que para o comércio também, pois atrai mais pessoas. Meu filho está amando e as outras crianças também —comemora a moradora Marcela Lídia Rodrigues.

Para o prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, esta iniciativa ainda faz parte do processo de transformação do Calçadão.

— Seguimos firmes com nossa revitalização. Desta vez, entregando este brinquedo para as crianças da cidade. É mais uma conquista para devolver a vida a este lugar e, sobretudo, ao nosso comércio. Graças a Deus, nos últimos meses, já abriram 20 novas lojas aqui no Centro por causa desses pequenos cuidados que estamos fazendo. Pedimos à população que cuide, que não jogue lixo no chão, zele pelo patrimônio público. Com essas atitudes, em breve teremos uma das melhores cidades do estado — destaca o prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira.

— Trouxemos esse playground até como forma de impulsionar o comércio do município. Enquanto os pais compram, as crianças brincam com segurança. Esse brinquedo é feito com material resistente, ocupando uma área de 81m². Aqui, os pequenos podem brincar e se divertir com tranquilidade — completa a secretária de Obras, Elisa Giovanna dos Santos.