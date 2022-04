O público estimado foi de mais de 250 participantes, com concentração e largada no Calçadão e o ponto de chegada no Parque Municipal. - Foto: Breno Natal

Publicado 12/04/2022 22:56

Itaguaí- A Prefeitura de Itaguaí realizou, nesta terça-feira (12), uma caminhada para celebrar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O público estimado foi de mais de 250 participantes, com concentração e largada no Calçadão e o ponto de chegada no Parque Municipal.



O evento foi organizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPCD), em parceria com as secretarias de Assistência Social e de Turismo e Esportes, além da subsecretaria da Pessoa com Deficiência.



“Na história do município, esta caminhada é uma novidade. Ela é de suma importância para as entidades e para nós, mães, avós, tias e parentes de autistas. Gostaria de agradecer a atual gestão pelo olhar humano para essas pessoas, afinal todas elas precisam de cuidados e, sobretudo, de amor”, destacou Mizarete Barbosa, presidente do CMDPCD.

O Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi estabelecido em 2007, com o objetivo de difundir informações para a população sobre o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). Foto: Rui Okada

O Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi estabelecido em 2007, com o objetivo de difundir informações para a população sobre o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). "Foi surpreendente. Tivemos mais de 250 pessoas participando. Pela primeira vez, a assistência está sendo vista e a inclusão está existindo de fato em Itaguaí", comemorou a secretária de Assistência Social, Michele Sobral.



A secretaria de Assistência Social e a subsecretaria de pessoa com deficiência trabalham ativamente pelos direitos dos PCDs.



“Essa ação além da homenagem, também tem o objetivo levar aos moradores do município o trabalho que fazemos, assim as pessoas conhecem um pouco da secretaria. Hoje dentro da Assistência Social, nós temos uma secretaria da pessoa com deficiência que está tentando identificar a demanda principalmente hoje, em específico do autista, para que a gente possa desenvolver uma política pública permanente para esse público tão específico e tão grande no município de Itaguaí”, explica Valnei Costa.



A secretária de Turismo e Esporte, Fernanda Spíndola, reforçou que a inclusão no município é uma realidade. “Hoje é um dia muito importante. Vermos essa caminhada linda, enorme, com todas essas pessoas que lutam por essa causa”, acrescentou, lembrando que atualmente o projeto ‘Itaguaí: Ação, Esporte e Inclusão’ atende 39 alunos autistas, participando de diversas atividades esportivas, psicomotricidade e oficinas.



“Estamos instalando agora, com a ajuda do Instituto Incluir, dois polos de atividades de boxa e vôlei sentados. Isso mostra o crescimento das ações de inclusão em nosso município”, concluiu.