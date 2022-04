Além das caixas, os usuários também podem buscar o serviço pelo telefone 3782-9005, ramal 4022, pelo 136 – número nacional, que encaminha as demandas para a ouvidoria local. - Foto: André Gomes

Além das caixas, os usuários também podem buscar o serviço pelo telefone 3782-9005, ramal 4022, pelo 136 – número nacional, que encaminha as demandas para a ouvidoria local.Foto: André Gomes

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí está implantando “caixas de sugestões” nas unidades de saúde do município, uma iniciativa da Ouvidoria Geral da Secretaria Municipal de Saúde. O objetivo é ampliar a comunicação com os cidadãos, com relação aos atendimentos prestados e, a partir das informações obtidas, implantar as melhorias necessárias.



Os equipamentos, devidamente identificados e lacrados com cadeados, foram implantados nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs), nas Unidades Básicas de Atendimentos (UBSs), Clínica da Família do Ibirapitanga, na Unidade de Pronto Atendimentos (UPA), Serviço Especializado e no Hospital São Francisco Xavier (HMSFX).



Por meio deles, os usuários podem fazer reclamações, solicitação de serviços, denúncias, elogios e sugestões. Para isso, basta solicitar o formulário que está disponível na recepção de cada unidade. O preenchimento deve conter a maior quantidade possível de dados para que a resposta seja mais precisa.



— O objetivo da ouvidoria é justamente esse: melhoria no serviço público. O cidadão chega nas unidades e manifesta sua demanda, reclamação sobre o atendimento que ele teve, uma dificuldade de acesso em algum serviço ou mesmo sobre um atendimento que recebeu e que tenha uma característica de denúncia — explica a ouvidora da Saúde, Tânia Albuquerque.



De acordo com a secretaria, todas as queixas que chegam à ouvidoria são registradas e encaminhadas ao setor responsável para resposta. Assim que esta é formulada, o serviço entra em contato com o paciente para dar o retorno com a informação.



Ouvidoria no HMSFX



A Ouvidoria do Hospital, embora esteja ligada à Ouvidoria Geral da Saúde, também acompanha as necessidades da direção mesmo. É uma forma importante de a gestão municipal conhecer mais de perto as necessidades dos usuários e propor soluções que, na maioria das vezes, não chegam aos gestores.

— O diálogo fica mais próximo, assim como o caminho para solucionar diversas questões — pontua o secretário de Saúde, Carlos Eduardo Zóia.



Além das caixas, os usuários também podem buscar o serviço pelo telefone 3782-9005, ramal 4022, pelo 136 – número nacional, que encaminha as demandas para a ouvidoria local. O usuário ainda pode ir pessoalmente ao endereço do órgão, que fica na Av. Pref. Isoldackson Cruz de Brito, N°18745, Vila Margarida.