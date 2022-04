O novo aparelho, cujo investimento foi de R$ 79 mil, tem a função de fazer ventilação artificial durante o ato anestésico. - Divulgação

O novo aparelho, cujo investimento foi de R$ 79 mil, tem a função de fazer ventilação artificial durante o ato anestésico. Divulgação

Publicado 13/04/2022 17:16

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí segue investindo na modernização do parque tecnológico do Hospital Municipal São Francisco Xavier (HMSFX). A unidade passa a contar com um sofisticado aparelho de anestesia, que contém recursos de ventiladores utilizados na terapia intensiva. Ele tem capacidade para atender pacientes neonatais, pediátricos e adultos obesos.

O investimento foi de R$ 79 mil, o novo aparelho tem a função de fazer ventilação artificial durante o ato anestésico. Entre algumas vantagens, o material possui funcionalidades que facilitam, por exemplo, a visualização dos parâmetros na tela digital. Além disso, em caso de queda de energia elétrica, ele conta uma bateria de lítio interna com autonomia de duas horas para o ventilador e os alarmes.

— A aquisição desse novo equipamento incrementa a nossa capacidade, tanto em cirurgias de urgência, quanto nas eletivas. Nos dá segurança e tranquilidade, fazendo com que consigamos oferecer um melhor atendimento à população de Itaguaí — explica o diretor-geral do hospital, Rodrigo Barros, destacando que este é o quarto equipamento que atende o hospital: — Temos o projeto de fazer anestesia nos pacientes na tomografia para podermos fazer punções guiadas em medicina intervencionista.

Diretor-técnico da unidade, Sérgio Feitosa comemora mais um avanço no hospital.

— Vamos conseguir fazer um procedimento com eficiência, uma melhor monitorização do paciente, além de possibilitar mais segurança ao profissional que está trabalhando — avalia Feitosa.