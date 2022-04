Programa de Saúde do Idoso, o fisioterapeuta na unidade básica de saúde, atuação na rede de Atenção Psicossocial e no Centro de Reabilitação e Acompanhamento Pós-Covid, o fisioterapeuta no serviço domiciliar e no âmbito hospital foram alguns do temas tratados. - Divulgação

Publicado 19/04/2022 15:53 | Atualizado 19/04/2022 15:55

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí promove, nesta terça-feira (19), no Teatro Municipal, o 1º Encontro de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. O evento debate o fortalecimento da rede interna, esclarece sobre os serviços ativos e a sua evolução, além de divulgar os projetos da Secretaria de Saúde da área. A iniciativa aconteceu das 9h às 16h, e contemplou oito palestras com temas variados, como: programa de Saúde do Idoso; O fisioterapeuta na unidade básica de saúde; atuação na Rede de Atenção Psicossocial e no Centro de Reabilitação e Acompanhamento Pós-Covid; O fisioterapeuta no serviço domiciliar e no âmbito hospital, dentre outros. - A gente precisa saber das dificuldades que quem está na ponta tem passado. Com este tipo de capacitação, vamos conseguir melhorar o atendimento da população, diminuir os erros e, com a constância, buscar a excelência - destacou o secretário de Saúde, Carlos Eduardo Zóia. Representante do Crefito 2 no encontro, a conselheira Denise Botelho destacou: - A nossa contribuição com a gestão já é marca registrada. E, pensando nisso, o COFFITO 2 vem investindo cada vez mais nessa capacitação de vocês. Isso ajuda o profissional a exercer o seu papel junto às gestões municipal, estadual e federal. Coordenadora de fisioterapia do município, Vanessa Schwartz explica que o encontro foi idealizado a partir de uma pesquisa que mostra as necessidades dos profissionais. - Isso foi apontado na nossa pesquisa. E, para que a gente consiga frutos, temos que começar a preparar o solo. Então, as capacitações já estão alavancadas pela Educação Permanente e, em breve, vocês vão receber os informativos que a gente conseguiu com a colaboração de muitos professores efetivos - concluiu. A organização do evento contou o suporte da Núcleo de Educação Permanente (NEPS).

