De acordo com a direção do hospital, com a ampliação na capacidade de armazenamento, o hospital ficará abastecido por mais tempo. Divulgação

Publicado 27/04/2022 15:55

ITAGUAÍ- O Hospital Municipal São Francisco Xavier (HMSFX) realizou, nesta quarta-feira (27), a troca do tanque de oxigênio líquido da unidade. A medida duplica a capacidade de armazenamento e garante mais segurança aos pacientes. O reservatório anterior tinha capacidade de cinco mil litros. Com a substituição para o novo recipiente, agora a capacidade é de 12 mil litros.

De acordo com a direção do hospital, com a ampliação na capacidade de armazenamento, o hospital ficará abastecido por mais tempo. Neste caso, o reabastecimento agora poderá ser feito em até 10 dias. Antes, o procedimento era necessário a cada quatro dias.

- Agora, a gente tem um fôlego maior. Há tempos, queríamos aumentar essa capacidade atendida pela gestão municipal - comemorou o diretor administrativo, Antonio Tomé Ribeiro.