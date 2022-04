O Maio Amarelo é uma iniciativa cujo objetivo é chamar a atenção para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. - Divulgação

Publicado 29/04/2022 17:27

Itaguaí- A Prefeitura de Itaguaí vai promover, durante todo este mês, a campanha "Maio Amarelo" para garantir mais segurança no trânsito. No município, o foco das ações será na abordagem aos motoristas sobre a importância de respeitar a faixa de pedestre, além da necessidade do uso do cinto de segurança.

De acordo com a secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil e Trânsito, as ações iniciam no dia dois de maio.



— O nosso projeto é a favor do pedestre. Nosso foco de trabalho será enaltecer que é um dever do condutor do veículo dar preferência de passagem à pessoa que se encontra na faixa de segurança. Queremos que o motorista, o ciclista e pedestre entenda o seu espaço — destaca o agente de trânsito, Vitor Pereira.



O Maio Amarelo é uma iniciativa cujo objetivo é chamar a atenção para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. Em Itaguaí, segundo o diretor operacional de trânsito, Jorge Andrade, os agentes terão foco na região central, devido ao número elevado de veículos e pedestres.



— Queremos promover uma mudança de comportamento e mais respeito ao próximo, no caso o pedestre. Se conseguirmos 20% da conscientização, já vai ser uma grande vitória — afirma.



Revitalização viária

A Prefeitura deu início, recentemente, a uma ampla revitalização na sinalização viária de toda a cidade: horizontal, vertical e semafórica. Uma das novidades, por exemplo, está na pintura das faixas de pedestres, que ganharam, conforme a nova lei de trânsito, uma área de espera para motociclistas. O objetivo da sinalização é que na abertura do semáforo, as motos saiam antes dos carros.